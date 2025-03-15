½÷À¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Ë»É»¦¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Á¡×¤ÎÂ¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤È¤Ï
Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÇ¾å¤¢¤¤¡×¤³¤Èº´Æ£°¦Î¤¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡£Èà½÷¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤Ç¡¢Èà½÷¤ò»É¤·¤¿¹âÌî·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î»ëÄ°¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤Õ¤ï¤Ã¤Á¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô¡Ë
¤Õ¤ï¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¥æ¥ë¤¤¡×¡Öµ¤·Ú¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¸þ¤±¡×ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Á¡×¤Ï¡¢jig.jp¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢A Inc.¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤ä¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£2015Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢·î´Ö²Ý¶â¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï4Ëü¿Í¡Ê2023Ç¯12·î¡Ë¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï¸ø¼°È¯É½¤Ç300Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡jig.jp¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¦¥¶¡Öjig¥Ö¥é¥¦¥¶¡×¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»È¤¨¤ëTwitter¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Öjigtwi¡Ê¥¸¥°¥Ä¥¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ê¡°æ¸©È¯¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£jigtwi¤ÏiPhoneÈÇ¤äAndroidÈÇ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢jig.jp¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Öµ¤·Ú¤µ¡×¤À¡£¥¹¥Þ¥Û°ìÂæ¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤é¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¡ºà¤ä»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°¤ÏÉÔÍ×¡£»ëÄ°¤â²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤ÇÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¹â²è¼ÁÇÛ¿®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í¤¬ÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤Á¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¡ÖYouTube Live¡×¡Ö¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¡×¡Ö17LIVE¡Ê¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¡×¡ÖPococha¡×¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤Á¤¬Â¾¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥æ¥ë¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë