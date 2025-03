¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¡Ë×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤¬·èÄê

4月25日より日本での劇場公開を控えている、人気ゲームの実写映画「マインクラフト/ザ・ムービー」のラージフォーマット上映が決定しました。あわせて、最新のUS版アートも解禁されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

ラージフォーマット上映とは、通常の上映に特殊効果を加えた上映形態のこと。

本作では、マイクラのキャラクターたちが飛び出してくる映像体験ができる「3D」や、映画のシーンに合わせ座席が動き、水しぶきや風などの特殊効果が体感できる「4D」、極限の映像体験と圧倒的な没入感の「IMAX」、ドラマチックな映像とリアルなサウンドで臨場感を生み出す「Dolby Cinema(ドルビーシネマ)」、シアターの壁面までスクリーンと化した270度の3画面ワイドオープンスクリーン上映の「ScreenX」といった、さまざまな形態で上映。まるで”マイクラワールド”に転送されたかのような没入感を味わうことが出来そうです。

あわせて公開された最新のUS版アートでは、ピンクがトレードマークで、80年代のゲームチャンピオン・ギャレット(ジェイソン・モモア)と、先住転送民で頼れる先輩、猪突猛進でハイテンションなスティーブ(ジャック・ブラック)という、”マイクラワールド”に転送されてしまったメインキャラクターたちが登場。

また、近づくと爆発するクリーパーや、超レアなピンクの羊、ハチ、村人、そして、スティーブの大切な相棒であるオオカミのデニスなど、ゲームでお馴染みの四角いキャラクターたちの姿も。”マイクラワールド”での大冒険を予感させつつ、ラージフォーマット上映を告知するビジュアルとなっています。

なお、発表段階では、ラージフォーマット上映を行う劇場の情報は公開されておらず。今後の続報にも注目しましょう。映画「マインクラフト/ザ・ムービー」は、4月25日より全国公開です。

(C)2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

IMAX is a registered trademark of IMAX Corporation.

Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories

情報提供:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025031504.html