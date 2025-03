桜の香りを感じながら春を楽しめる！Nazuna「桜フィナンシェ」

Nazunaは、2025年3月17日(月)より、パティスリー「Seiichiro, NISHIZONO」とのコラボレーションによる「桜フィナンシェ」を、特別なおもてなしとして提供します。

Nazuna「桜フィナンシェ」

桜の季節に合わせて、京都の美しい春を感られる一品を用意。

■「Nazuna」の桜ウェルカム

「桜ウェルカム」では「桜フィナンシェ」を、チェックイン時に提供します。

「Nazunaで感じる京都の春」をテーマに、桜の香りを感じながら春を楽しめるように盛り付けられています。

桜の花が咲き誇るこの季節、京都の春の美しさを体験し、日本の季節感を感じられる一品です。

また、二条城・御所・東本願寺では、3種類のドリンクを用意しゲストが選べます。

ドリンクに桜のフリーズドライを散らして桜らしさを取り入れました。

桜の甘みと爽やかさを楽しめる「桜はちみつレモン」、まろやかな苦味が特徴の「桜抹茶」(東本願寺では「桜緑茶」)、香ばしさと桜の風味が調和した「桜ほうじ茶ラテ」を用意。

それぞれのドリンクには、春の訪れを感じる桜の風味を引き立てる工夫を施し、京都の春の情景を味わいとともに楽しめます。

提供期間:2025年3月17日(月)〜4月13日(日)

提供施設:Nazuna 京都 二条城、Nazuna 京都 御所、Nazuna 京都 東本願寺、

Nazuna 京都 椿通

■パティスリー「Seiichiro, NISHIZONO」とのコラボレーション

大阪市西区・肥後橋に店舗を構える「Seiichiro, NISHIZONO」の西園誠一郎シェフは、独自のスタイルで知られ、香りをテーマにしたお菓子作りで多くの人々に愛されています。

今回のコラボレーションでは、桜の花の香りを活かした「桜フィナンシェ」を提供。

塩漬けの桜の葉を使用することで、春らしい桜の風味と香りが感じられる一品に仕上がっています。

■西園誠一郎 のコメント

今回、同店のスーシェフ依田さんの女性ならではの視点を取り入れて、春の京都にぴったりの一口で楽しめるお菓子が出来上がりました。

■依田馨 のコメント

塩漬けの桜の葉を刻んで加えることで、和菓子にも通じる桜の香りを表現した春らしい桜のフィナンシェを考案しました。

この期間中に宿泊の方は、桜フィナンシェを楽しめ、春の京都の魅力を存分に感られます。

