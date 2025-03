ユーザーが体験したひとり旅プランを掲載！ジョワTV「ジョワ旅」

ジョワTVは、このほど「ひとり旅」をテーマに掲げる情報ポータルサイト「ジョワ旅」を2025年3月14日(金)に公開しました。

ジョワTV「ジョワ旅」

「ジョワ旅」は、通常“2名1室”、“3名1室”などがデフォルトとなり、1名プランがなかったり、あっても割高となる宿泊施設プランやツアー企画などの中から、特に“1名1室”だけにこだわりぬいた情報だけを選りすぐり、情報掲載を行う、というサイト。

一見、ひとり旅では縁がなさそうな高級リゾート、有名旅館などの1名様プランを選択、ひとり旅を楽しみたい人たちをターゲットにしています。

このほか、サイトを訪れたユーザーが自身の旅体験や旅企画を「ひとり旅プラン」として投稿・閲覧できる「Myジョワ」(3プランまでは無料/以降サブスク月:220円)や、ジョワTVの映像コンテンツが見放題となるプランも用意しています。

全国の宿泊施設や旅行企画会社からの情報提供には、月額2,200円(税込)のパートナーシップ(情報掲載)プランがあります。

ジョワTV代表で国内旅行業取扱管理者の資格を持つ室 希太郎は、「今や、“ひとり旅”は旅の基本単位。

ひとり旅が楽しい旅こそが、友人や恋人、家族と過ごすべき旅となるはず」と語ります。

※なお「ジョワ旅」は当面は国内旅に限定して運営していきます。

