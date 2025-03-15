

●今週の業種別騰落率ランキング



※3月14日終値の3月7日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 19 業種 値下がり： 14 業種

東証プライム：1635銘柄 値上がり： 818 銘柄 値下がり： 794 銘柄 変わらず他： 23 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +2.91 楽天銀 <5838> 、第四北越ＦＧ <7327> 、京都ＦＧ <5844>

２. 鉱業(0252) +2.90 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

３. 電気・ガス(0270) +2.80 イーレックス <9517> 、東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509>

４. 石油・石炭(0259) +2.76 出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021>

５. 非鉄金属(0263) +2.41 大阪チタ <5726> 、邦チタ <5727> 、フジクラ <5803>

６. 保険業(0280) +2.39 かんぽ生命 <7181> 、東京海上 <8766> 、ＦＰパートナ <7388>

７. 小売業(0277) +1.60 モノタロウ <3064> 、力の源ＨＤ <3561> 、オークワ <8217>

８. 機械(0265) +1.13 ツガミ <6101> 、ディスコ <6146> 、ＴＯＷＡ <6315>

９. 食料品(0254) +1.12 Ｌドリンク <2585> 、フィードワン <2060> 、ユーグレナ <2931>

10. 精密機器(0268) +1.07 理計器 <7734> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、東京精 <7729>

11. 金属製品(0264) +0.86 エイチワン <5989> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、日東精 <5957>

12. 水産・農林業(0251) +0.85 マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>

13. 倉庫・運輸(0274) +0.83 内外トランス <9384> 、三井倉ＨＤ <9302> 、渋沢倉 <9304>

14. 陸運業(0271) +0.82 西武ＨＤ <9024> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ニッコンＨＤ <9072>

15. 繊維製品(0255) +0.28 ワールド <3612> 、ゴルドウイン <8111> 、ワコールＨＤ <3591>

16. 化学(0257) +0.10 トリケミカル <4369> 、ユニチャーム <8113> 、デクセリ <4980>

17. 卸売業(0276) +0.09 トーホー <8142> 、Ｂガレージ <3180> 、ウインＰ <3183>

18. 医薬品(0258) +0.07 ネクセラ <4565> 、ツムラ <4540> 、あすか薬ＨＤ <4886>

19. その他金融業(0281) +0.05 ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、イオンＦＳ <8570>

20. 情報・通信業(0275) -0.25 ネオジャパン <3921> 、シンクロ <3963> 、カルタＨＤ <3688>

21. ガラス・土石(0261) -0.30 板硝子 <5202> 、ノリタケ <5331> 、太平洋セメ <5233>

22. 電気機器(0266) -0.36 ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、三井ハイテク <6966> 、市光工 <7244>

23. ゴム製品(0260) -0.36 オカモト <5122> 、ＴＯＹＯ <5105> 、住友理工 <5191>

24. 不動産業(0282) -0.52 ＳＲＥＨＤ <2980> 、カチタス <8919> 、エスリード <8877>

25. その他製品(0269) -0.60 宝＆ＣＯ <7921> 、菱鉛筆 <7976> 、フラベッドＨ <7840>

26. パルプ・紙(0256) -0.79 日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 、王子ＨＤ <3861>

27. 建設業(0253) -0.99 福田組 <1899> 、東建コーポ <1766> 、ヤマウラ <1780>

28. 鉄鋼(0262) -1.01 愛知鋼 <5482> 、淀川鋼 <5451> 、神戸鋼 <5406>

29. 輸送用機器(0267) -1.02 豊田織 <6201> 、極東開発 <7226> 、愛三工 <7283>

30. 海運業(0272) -1.19 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>

31. 証券・商品(0279) -2.02 極東証券 <8706> 、野村 <8604> 、アイザワ証Ｇ <8708>

32. 空運業(0273) -2.65 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

33. サービス業(0283) -2.68 学情 <2301> 、リログループ <8876> 、リクルート <6098>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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