　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※3月14日終値の3月7日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　19 業種　　値下がり：　14 業種
　　　東証プライム：1635銘柄　　値上がり： 818 銘柄　　値下がり： 794 銘柄　　変わらず他：　23 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 銀行業(0278)　　　　 +2.91 　楽天銀 <5838> 、第四北越ＦＧ <7327> 、京都ＦＧ <5844>
２. 鉱業(0252)　　　　　 +2.90 　日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
３. 電気・ガス(0270)　　 +2.80 　イーレックス <9517> 、東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509>
４. 石油・石炭(0259)　　 +2.76 　出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021>
５. 非鉄金属(0263)　　　 +2.41 　大阪チタ <5726> 、邦チタ <5727> 、フジクラ <5803>
６. 保険業(0280)　　　　 +2.39 　かんぽ生命 <7181> 、東京海上 <8766> 、ＦＰパートナ <7388>
７. 小売業(0277)　　　　 +1.60 　モノタロウ <3064> 、力の源ＨＤ <3561> 、オークワ <8217>
８. 機械(0265)　　　　　 +1.13 　ツガミ <6101> 、ディスコ <6146> 、ＴＯＷＡ <6315>
９. 食料品(0254)　　　　 +1.12 　Ｌドリンク <2585> 、フィードワン <2060> 、ユーグレナ <2931>
10. 精密機器(0268)　　　 +1.07 　理計器 <7734> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、東京精 <7729>
11. 金属製品(0264)　　　 +0.86 　エイチワン <5989> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、日東精 <5957>
12. 水産・農林業(0251)　 +0.85 　マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>
13. 倉庫・運輸(0274)　　 +0.83 　内外トランス <9384> 、三井倉ＨＤ <9302> 、渋沢倉 <9304>
14. 陸運業(0271)　　　　 +0.82 　西武ＨＤ <9024> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ニッコンＨＤ <9072>
15. 繊維製品(0255)　　　 +0.28 　ワールド <3612> 、ゴルドウイン <8111> 、ワコールＨＤ <3591>
16. 化学(0257)　　　　　 +0.10 　トリケミカル <4369> 、ユニチャーム <8113> 、デクセリ <4980>
17. 卸売業(0276)　　　　 +0.09 　トーホー <8142> 、Ｂガレージ <3180> 、ウインＰ <3183>
18. 医薬品(0258)　　　　 +0.07 　ネクセラ <4565> 、ツムラ <4540> 、あすか薬ＨＤ <4886>
19. その他金融業(0281)　 +0.05 　ネットプロ <7383> 、プレミアＧ <7199> 、イオンＦＳ <8570>
20. 情報・通信業(0275)　 -0.25 　ネオジャパン <3921> 、シンクロ <3963> 、カルタＨＤ <3688>
21. ガラス・土石(0261)　 -0.30 　板硝子 <5202> 、ノリタケ <5331> 、太平洋セメ <5233>
22. 電気機器(0266)　　　 -0.36 　ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、三井ハイテク <6966> 、市光工 <7244>
23. ゴム製品(0260)　　　 -0.36 　オカモト <5122> 、ＴＯＹＯ <5105> 、住友理工 <5191>
24. 不動産業(0282)　　　 -0.52 　ＳＲＥＨＤ <2980> 、カチタス <8919> 、エスリード <8877>
25. その他製品(0269)　　 -0.60 　宝＆ＣＯ <7921> 、菱鉛筆 <7976> 、フラベッドＨ <7840>
26. パルプ・紙(0256)　　 -0.79 　日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950> 、王子ＨＤ <3861>
27. 建設業(0253)　　　　 -0.99 　福田組 <1899> 、東建コーポ <1766> 、ヤマウラ <1780>
28. 鉄鋼(0262)　　　　　 -1.01 　愛知鋼 <5482> 、淀川鋼 <5451> 、神戸鋼 <5406>
29. 輸送用機器(0267)　　 -1.02 　豊田織 <6201> 、極東開発 <7226> 、愛三工 <7283>
30. 海運業(0272)　　　　 -1.19 　商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
31. 証券・商品(0279)　　 -2.02 　極東証券 <8706> 、野村 <8604> 、アイザワ証Ｇ <8708>
32. 空運業(0273)　　　　 -2.65 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
33. サービス業(0283)　　 -2.68 　学情 <2301> 、リログループ <8876> 、リクルート <6098>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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