ÀÆÆ£Í³µ®¡¢ÈøºêË¡¢µÆÃÓÅí»Ò¡Ä1985Ç¯¤Ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁû¤¬¤»¤¿¡ØÂ´¶È¡ÙÀïÁè¡¢¿¿¤Î¾¡Íø¼Ô¤ÏÃ¯¤«¡©
40Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿£´ºî¤Î¡ÖÂ´¶È¥½¥ó¥°¡×
1985Ç¯¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á40Ç¯Á°¤Îº£º¢¡ÖÂ´¶ÈÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÂ´¶È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬4ºî¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÈøºêË¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ç1·î21Æü¤ËÈ¯Çä¡£¼¡¤¬ÁÒÂô½ßÈþ¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ç2·î14Æü¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2·î21Æü¤ËÀÆÆ£Í³µ®¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü¤ËµÆÃÓÅí»Ò¤Î¡ØÂ´¶È-GRADUATION-¡Ù¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÃÏÌ£¤Ê¤Î¤¬ÁÒÂô¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤ÎºÇ¹â°Ì¤â19°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¬¡¢²ÎÍØ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÈà½÷¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£82Ç¯¤Ë»°¿ÍÁÈ¤Î¤ï¤é¤Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè°ìÃÆ¤Î¡Ø¤á¤À¤«¤Î·»Ëå¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢83Ç¯¤ÎÇ¯´Ö3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡Ø¤â¤·¤âÌÀÆü¤¬¡Ä¡£¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ê¡¢84Ç¯¤ÎÇ¯´Ö1°Ì¡£84Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢ºÇ¹â4°Ì¤È¤¤¤¦¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥°¥ë4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÂ´¶È¡Ù¤Î·ë²Ì¤Ï¼ºÂ®´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£´ù¤ÎÍî½ñ¤¤ò¾®Æ»¶ñ¤Ë¡¢¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½éÎø¤ò¤»¤Ä¤Ê¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÂ´¶È¥½¥ó¥°¤ÎºÇ¹âÊö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¥Û¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡ÖÂ´¶ÈÀïÁè¡×¤Î¡Ö¾¡Íø¼Ô¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ä¤ë»°¿Í¤ÎÃ¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Î½ç°Ì¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¡¢Ç¯´Ö11°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÅí»Ò¤Î°µ¾¡¡£ºî»ì¤ò¤·¤¿½©¸µ¹¯¼«¿È¡¢¤³¤¦¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¦Æ»¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ¬¡Ë¡ÈÂ´¶È¥½¥ó¥°¡É¤ÎÃæ¤Ç¤âÇä¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¡Êºî»ì³èÆ°20¼þÇ¯µÇ°È×¡Ø½©¸µÎ®¡Ù²Î»ì¥«¡¼¥É¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ºî¶Ê¤ò¤·¤¿ÎÓÅ¯»Ê¤â¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Åí»Ò¡Ä¡Ä¡Ë¤Ò¤È¤ê¤´¤È¤Î¸å¤Ë¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¡ØÂ´¶È¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬É¡²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¸Â¤ê¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡ÊÎ¬¡Ë¡×¡ÊÎÓÅ¯»Ê¡Ø²ÎÍØ¶Ê¡Ù²»³ÚÇ·Í§¼Ò¡Ë
¤³¤ì¤ÏµÆÃÓ¤¬¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¤ä¤á¤ëºÝ¡¢Èà½÷¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¤Þ¤¸¤¨¤¿£³¿Í¤Ç²ñ¿©¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÈà¤Î²óÁÛ¤À¡£
ÎÓ¤È½©¸µ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¥Á¡¼¥àµÆÃÓÅí»Ò¤Î¥á¥¤¥óºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈà½÷¤¬¥Ð¥ó¥É¡Ö¥é¡¦¥à¡¼¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤È¤¤Ë²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÎÓ¤ÏÁÒÂô¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤âºî¶Ê¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥óºî²È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°¦Ãå¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢µÆÃÓ¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ë¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤È¤ÏÊÌ¤ÎÉ¾²Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶Ê¤¬¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¡Ê82Ç¯¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ì¤¬´ñ¤ò¤Æ¤é¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈéÆù¤À¡£»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¡×¤ÎËÜ¤Î¡Ö°ì¹Ô¤ª¤¡×¤Ë¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¤È¡ÖÀÄ¤¤¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¡ÖÍî½ñ¤¤·¤¿ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤è¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÀÎ¤«¤é½©¸µ¤Î»ì¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
»×¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¿Íµ¤¤¬ÀäÄº¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ì¤È¶Ê¤È²ÎÀ¼¤ËÆÈÆÃ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
ÈøºêË¤Î¡È°Û¿§¡É¤ÎÌ¾¶Ê
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ë¤ÏÌ¾¶Ê´¶¤ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É´¶¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈøºêË¤äÀÆÆ£Í³µ®¤Î¤Û¤¦¤¬°ìËç¾å¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¡¢Èøºê¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ëÂ´¶È¥½¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°Û¿§¤À¡£Îø°¦¤äÍ§¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÂç¿Í¤Ø¤ÎÈ¿¹³¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ê¤¼«Ê¬Ãµ¤·¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢Â´¶È¤ÎÉÔ²ÄÇ½À¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¿¿Íý¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢CD¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò½½Âå¤Çºî¤ê²Î¤Ã¤¿Èøºê¤ÎºÍÇ½¤Ë²þ¤á¤ÆÀïØË¤¹¤ë»×¤¤¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ¹â°Ì¤Ï20°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢89Ç¯¤Ë¡Ø15¤ÎÌë¡Ù¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÇºÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ï8°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÌ¾¶Ê¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢40Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ä¹»ÆâË½ÎÏ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿80Ç¯Âå¤È°ã¤¤¡¢º£¤ÎÀÄ½ÕÁü¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤ÎÀ¤³¦¤¬¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²Î¤ÏÀ¤¤Ë¤Ä¤ìÀ¤¤Ï²Î¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÌ¾¶Ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤ï¤±¤À¡£
ÀÆÆ£Í³µ®¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Ì¾ºî
°ìÊý¡¢ÀÆÆ£¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤ÏÌ¾¶Ê´¶¤ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É´¶¤¬¤«¤Ê¤êÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢Èà½÷¤¬40¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹ÔÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡¢ÊÔ¶Ê¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÉðÉôÁï»Ö¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö1985Ç¯¤Îº£Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡ØÂ´¶È¡Ù¤ÇËÍ¤Î²»³Ú²È¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò°ì½ï¤Ë¼þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Èà¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ºÇ¹â6°Ì¡¢Ç¯´Ö34°Ì¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ºîÊÔ¶Ê²È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢Ä¹Ç¯¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Èà¤¬´Ø¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤â¤³¤ì¤Û¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£87Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢ÉðÉô¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡ØÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡ÙÉ÷¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Í¡¢¤½¤â¤½¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÎ¬¡Ë¤¿¤ÀÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Èº£¤Î»þÂå¤Î²»Åª¤ÊÉôÊ¬¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ê¡Ø¤è¤¤»Ò¤Î²ÎÍØ¶Ê¡Ù35¹æ¡Ë
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Öº£¤Î»þÂå¤Î²»Åª¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉðÉô¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î²¹¤«¤ß¤ä¥¦¥¨¥Ã¥È¤Ê¾ð´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬ÀÆÆ£¤Î²Î¤Ë¤Û¤É¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
ÅûÈþµþÊ¿¡õ¾¾ËÜÎ´¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿
¤Þ¤¿¡¢ºî»ì¤Î¾¾ËÜÎ´¤Èºî¶Ê¤ÎÅûÈþµþÊ¿¤â¡¢ÀÆÆ£¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬75Ç¯¤Ëºî¤Ã¤¿¡ØÌÚÌÊ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡Ù¡ÊÂÀÅÄÍµÈþ¡Ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿·Á¯¤µ¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À©Éþ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä´ù¤ÎÍî½ñ¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Â´¶È¼°¤Çµã¤«¤Ê¤¤¤ÈÎä¤¿¤¤¿Í¤À¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È°¥¤·¤¤½Ö´Ö¤ËÎÞ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¿¼¤¤¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿´¶¾ðÉÁ¼Ì¤¬°µ´¬¤À¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤Î¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»þÂå¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÀÆÆ£¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä»ö¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤¬Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Èà¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëºÊ¤¬¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤é¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤À¤±¤¬¿ÍÀ¸¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÊÌ¤ì¤Î¤»¤Ä¤Ê¤µ¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤æ¤¨¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÌ¾¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÀÆÆ£Í³µ®¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤â½Å¤Ê¤ë
¤Ê¤ª¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÀÆÆ£¤ÈÈøºê¤Ï91Ç¯¤ËÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÀÆÆ£¤ÏÆÈ¿È¤Ç¡¢Èøºê¤ÏºÊ»Ò»ý¤Á¡£ÀÆÆ£¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖÈà¤È»ä¤ÏÆ±»Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤ÇÇË¶É¤·¤¿¡£
Íâ92Ç¯¡¢Èøºê¤ÏÇÙ¿å¼ð¤Ë¤è¤ê26Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Èà¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ï±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¼ñ¤¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÆÆ£¤Ï·×»°ÅÙ¤ÎÉÔÎÑ¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢Èà½÷¤¬º£²Î¤¦¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤¬²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ÏÀ®´¶¤¬¤¢¤ë¡£40Ç¯Á°¤Èº£¤È¤ÇÉý¹¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Êý¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢²»³Ú¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤Ê¤É¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ°¤¤¤¿À¤Âå¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î£´ºî¤Î¤É¤ì¤«¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡Ä½÷À¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö1985Ç¯¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ËÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡Ä½÷À¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö1985Ç¯¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë