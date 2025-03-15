イタリア代表がドイツ代表との準々決勝に臨む25名を発表！FWポリターノが1年半ぶりの復帰、DFルッジェーリら2名を初招集【UNL】

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イタリアサッカー連盟(FIGC)は14日、3月のUEFAネーションズリーグ(UNL)に向けたイタリア代表メンバー25名を発表した。

グループステージを4勝1分け1敗で終え、リーグA・グループ2を2位で突破したイタリア。UNLファイナルズ進出を懸けて戦う3月の準々決勝では、リーグA・グループ3を首位で突破したドイツ代表との2試合に臨む。

GKジャンルイジ・ドンナルンマ(PSG)やニコロ・バレッラ(インテル)、FWマテオ・レテギ(アタランタ)らが順当に選出されたなか、MFチェーザレ・カサデイ(トリノ)とDFマッテオ・ルッジェーリ(ラツィオ)が初招集。負傷のDFフェデリコ・ディマルコ(インテル)がメンバーから外れた。

また、FWマッテオ・ポリターノ(ナポリ)が2023年11月以来の代表復帰となった。

イタリアは20日にホームのミラノ、23日にアウェイのドルトムントでドイツと対戦する。今回発表されたイタリア代表メンバーは以下の通り。

◆イタリア代表メンバー25名



GK

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)

アレックス・メレト(ナポリ)

グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)

DF

マッテオ・ルッジェーリ(ラツィオ)

ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)

アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)

フェデリコ・ガッティ(ユベントス)

アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)

リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル/イングランド)

MF

チェーザレ・カサデイ(トリノ)

サムエレ・リッチ(トリノ)

ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

ニコロ・バレッラ(インテル)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)

FW

ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)

マッテオ・ポリターノ(ナポリ)

マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)

モイゼ・ケアン(フィオレンティーナ)

ロレンツォ・ルッカ(ウディネーゼ)

マテオ・レテギ(アタランタ)

ダニエル・マルディーニ(モンツァ)