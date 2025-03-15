イタリア代表がドイツ代表との準々決勝に臨む25名を発表！FWポリターノが1年半ぶりの復帰、DFルッジェーリら2名を初招集【UNL】
イタリアサッカー連盟(FIGC)は14日、3月のUEFAネーションズリーグ(UNL)に向けたイタリア代表メンバー25名を発表した。
グループステージを4勝1分け1敗で終え、リーグA・グループ2を2位で突破したイタリア。UNLファイナルズ進出を懸けて戦う3月の準々決勝では、リーグA・グループ3を首位で突破したドイツ代表との2試合に臨む。
GKジャンルイジ・ドンナルンマ(PSG)やニコロ・バレッラ(インテル)、FWマテオ・レテギ(アタランタ)らが順当に選出されたなか、MFチェーザレ・カサデイ(トリノ)とDFマッテオ・ルッジェーリ(ラツィオ)が初招集。負傷のDFフェデリコ・ディマルコ(インテル)がメンバーから外れた。
また、FWマッテオ・ポリターノ(ナポリ)が2023年11月以来の代表復帰となった。
イタリアは20日にホームのミラノ、23日にアウェイのドルトムントでドイツと対戦する。今回発表されたイタリア代表メンバーは以下の通り。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)
DF
マッテオ・ルッジェーリ(ラツィオ)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル/イングランド)
MF
チェーザレ・カサデイ(トリノ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニコロ・バレッラ(インテル)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)
FW
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)
モイゼ・ケアン(フィオレンティーナ)
ロレンツォ・ルッカ(ウディネーゼ)
マテオ・レテギ(アタランタ)
ダニエル・マルディーニ(モンツァ)
グループステージを4勝1分け1敗で終え、リーグA・グループ2を2位で突破したイタリア。UNLファイナルズ進出を懸けて戦う3月の準々決勝では、リーグA・グループ3を首位で突破したドイツ代表との2試合に臨む。
GKジャンルイジ・ドンナルンマ(PSG)やニコロ・バレッラ(インテル)、FWマテオ・レテギ(アタランタ)らが順当に選出されたなか、MFチェーザレ・カサデイ(トリノ)とDFマッテオ・ルッジェーリ(ラツィオ)が初招集。負傷のDFフェデリコ・ディマルコ(インテル)がメンバーから外れた。
イタリアは20日にホームのミラノ、23日にアウェイのドルトムントでドイツと対戦する。今回発表されたイタリア代表メンバーは以下の通り。
◆イタリア代表メンバー25名
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)
DF
マッテオ・ルッジェーリ(ラツィオ)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)
リッカルド・カラフィオーリ(アーセナル/イングランド)
MF
チェーザレ・カサデイ(トリノ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニコロ・バレッラ(インテル)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)
FW
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マッテオ・ポリターノ(ナポリ)
マッティア・ザッカーニ(ラツィオ)
モイゼ・ケアン(フィオレンティーナ)
ロレンツォ・ルッカ(ウディネーゼ)
マテオ・レテギ(アタランタ)
ダニエル・マルディーニ(モンツァ)