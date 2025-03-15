　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円高の3万7270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40831.15円　　ボリンジャーバンド3σ
39898.76円　　ボリンジャーバンド2σ
39417.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38966.38円　　ボリンジャーバンド1σ
38779.87円　　75日移動平均
38587.50円　　200日移動平均
38034.00円　　25日移動平均
37790.00円　　一目均衡表・基準線
37270.00円　　15日夜間取引終値
37101.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
37053.10円　　14日日経平均株価現物終値
36930.00円　　一目均衡表・転換線
36886.00円　　5日移動平均
36169.24円　　ボリンジャーバンド2σ
35236.85円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース