日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円高の3万7270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40831.15円 ボリンジャーバンド3σ
39898.76円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38966.38円 ボリンジャーバンド1σ
38779.87円 75日移動平均
38587.50円 200日移動平均
38034.00円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37270.00円 15日夜間取引終値
37101.62円 ボリンジャーバンド-1σ
37053.10円 14日日経平均株価現物終値
36930.00円 一目均衡表・転換線
36886.00円 5日移動平均
36169.24円 ボリンジャーバンド2σ
35236.85円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40831.15円 ボリンジャーバンド3σ
39898.76円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38966.38円 ボリンジャーバンド1σ
38779.87円 75日移動平均
38587.50円 200日移動平均
38034.00円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37270.00円 15日夜間取引終値
37101.62円 ボリンジャーバンド-1σ
37053.10円 14日日経平均株価現物終値
36930.00円 一目均衡表・転換線
36886.00円 5日移動平均
36169.24円 ボリンジャーバンド2σ
35236.85円 ボリンジャーバンド3σ
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