”トランプ絶対王政”に絶望したゲイの僕を勇気づけた”反逆の女王”マドンナの言葉

トランプ第二次政権以降、「性別は男女の2つのみ」「DEI(多様性、公平性、包摂性)の取り組みの廃止」など、人権を軽視するさまざまな方針が示され、米連邦政府機関のウェブサイトからトランスジェンダーや性的多様性についての記載が相次いで削除されるなど、具体的な実行に移されている。

ゲイであることを公言するライターの富岡すばるさんは、こうした状況を目の当たりにして恐怖を感じる一方で、正常性バイアスが働きつつある自分に気づいたという。

そんな富岡さんに勇気を与えてくれているのが、世界的なポップスターであるマドンナだ。理不尽や差別に抗い続ける、マドンナの力強い言葉とは。

※以下、富岡さんによる寄稿。

「これがジョークだったら私は笑えない」

日本時間の2月20日、思わず自分の目を疑うような投稿がX(旧Twitter)に飛び込んできた。米・ホワイトハウスの公式アカウントが投稿したものだ。

和訳すると、“渋滞税は死んだ。マンハッタンとニューヨーク全体は救われた。国王万歳!”という内容になる。この投稿自体は渋滞税の廃止に伴いホワイトハウスが投稿したものだが、問題は最後に記された「国王万歳」という言葉だ。それを発した人間がトランプ大統領であることが投稿には明記されている。

つまりこれは、現職の大統領が自分の行った施策に対し、「国王万歳」と自画自賛している様なのである。王冠を被った自身のイラストまで付けて。

さらに、この数日後には自身が創設したSNSであるTruth Socialに、AIで生成された動画を投稿。そこには冒頭に “GAZA 2025 WHAT'S NEXT?” という文字が大きく表示され、イスラエルの攻撃によって壊滅的な状況となったパレスチナのガザ地区を思わせる景色が映し出される。やがてそれはリゾート地のような光景へと変わっていき、 “TRUMP GAZA” と記された豪華なホテルのような施設まで現れる。

まるで、ガザの観光地化をアピールしているような内容になっているのだ。そこで生まれ、そこに暮らし、死と隣り合わせの状況をいま正に現在進行形でサバイヴしている人々の存在には一切触れないまま。

やがて動画の終盤では、AIでつくられたリゾート地の街並みに巨大な黄金のトランプ像が建っている場面が映り、終わっていく。ちなみにこれは、トランプ陣営とは全く関係のないAI動画の製作者が風刺として作ったものだという。

しかしながら国のトップに立つ者が自らを王と呼び、自身でそれを称え、なおかつ戦火の真っ只中にある土地に大統領が自分の像を建てるというアイロニックな動画を己のプロモーションとして活用する様は、まるで「裸の王様」のように映る。

それを目にした僕が覚えた感情は、非難や軽蔑というよりも、どちらかというと恐怖の念に近い。僕は元々トランプ大統領を支持していないが、仮に自分の支持している政治家が同じことをしても、同様の感情を抱くだろう。実像以上に自身を大きく見せようとしたり、神格化しようとしたりする為政者は多くの場合、独裁と親和性が高い。それは歴史が証明している。

とは言いつつも、次から次へと飛び込んでくるトランプ大統領のとんでもない言動に慣れてきている自分がいるのも事実だ。無力感とは恐ろしいもので、いちいち驚愕して危惧して失望するよりも、いっそ逆らわずに同調して笑っていたほうが平和なのではないかとすら感じる瞬間がある。しかし、そう思いそうになる度、僕はこの人の言葉によって目を覚ます。

“いま、私たちには自らを王だと呼ぶ大統領がいる。私たちの王、これがジョークだったら私は笑えない”

トランプ大統領の「国王万歳」発言後、こうXに投稿したのはポップス界の女王・マドンナである。

彼女は2024年11月の大統領選直後、トランプ氏が大統領になると確定した後にも、アメリカに存在する根強い女性嫌悪や人権問題について不安や悲しみ、そして怒りを率直に吐露しつつ、最後に“闘う準備をしよう”とインスタグラムに投稿している(※)。

就任後もインスタグラムの投稿の中で次のように綴っていた。

“私たちが長年に渡って闘い勝ち取ってきたすべての自由を、新しい政府が徐々に解体していくのを見るのはとても悲しい。闘いを諦めないで!”

※筆者注:2月にインスタグラムの全投稿を削除したため現在は見られなくなっている。全投稿を削除したのは政治的圧力などによるものではなく、新作のリリースに向けたプロモーションの一環と見られている。

自らのキャリアを賭して反旗を翻すマドンナ

“長年に渡って”という言葉が象徴する通り、彼女がこうしてトランプ大統領に反旗を翻すのは今に始まった話ではない。2017年、トランプ大統領の第一期就任時、選挙活動中に発覚した彼の女性差別発言に対して行われた抗議デモにおいて、テレビの生中継中に放送禁止用語を交えながら以下のような発言を行ない激しい物議を醸した。

“このデモが何の足しにもならないと主張する中傷者たちよ、クソ食らえ"

“私は怒っている。ホワイトハウスを爆破することを何度も考えた。でもわかっている、そんなことをしても何も変わらないと。自暴自棄になってはいけない”

全体としては、女性差別や様々な抑圧があっても諦めてはいけないという主旨だったのだが、「ホワイトハウスを爆破することを何度も考えた」というフレーズが批判を集めてしまったのだ(マドンナは後に、この発言はあくまで隠喩的な意味合いで、自分は暴力的な人間ではないと釈明している)。

ただ、最終的には詩人W.H.オーデンが第二次世界大戦の勃発時に発表した詩から引用した「We must love each other or die」というフレーズを使った次の言葉で締めくくっていた。

"絶望に陥ってはいけない。私たちは互いに愛し合わなければ、死んでしまう。だから、私は愛を選びます。皆で愛を選びましょう!”

思えば、彼女は常に強き者へと反旗を翻してきた。今よりまだアメリカの社会全体が保守的だったであろう80年代から、女性の主体的な性表現や、産むことを女性自身が選択することの重要性、キリスト教が内包する男尊女卑への批判、そして性的少数者の権利向上などについてたびたび声を上げている。

最近でも2023年に、公共の場でのドラァグショーを禁じ、違反すると禁固刑になるという性的少数者への抑圧になり得る法案が米・テネシー州で施行が決まった直後、ドラァグクイーンを連れて同所でライブを行なうと発表した。その後マドンナは、細菌感染症により一時重体となり実現はしなかったものの、これ自体は禁固刑になり得るのを承知の上で決めたプランということになる。

生中継での発言といい、こうしたライブの計画といい、彼女が反旗を翻すとき、そこには数十年に渡って築いてきたキャリアを壊しかねない可能性をいつもはらんでいる。

ブルジョワジーであり反逆者でもある

“音楽はブルジョワジーと反逆者を生む”。

かつてマドンナは自身のヒット曲『Music』(2000年)で、そう歌った。現代においては資本家階級という意味合いを持ち、経済的強者のアイコンのごとく使われるブルジョワジーという概念と、例えば為政者や社会的強者といった者たちに決して同調せず抗う反逆者という概念。一見、相反するこれらを音楽は同時に生み出すと歌っているのだ。

2015年にはローリングストーン誌に次のように語っている。

“私は自分自身を女王だと思っている。でも、私だけが女王だとは思っていない”

マドンナ自身が音楽を通して資本家階級の女王になったと同時に、自分や自分以外の者が持つ王冠のために反逆者でもあり続けてきたのである。

それに対して「トランプ王政」は第二次政権以降、強硬的な姿勢をますます強めている。依然として女性への中絶の権利を認めない姿勢を貫き、さらにアメリカにおける性的少数者の人権運動の中心地とも言えるストーンウォール国立記念碑のウェブサイトからは「トランスジェンダー」という言葉が消され、日本に原爆を投下した爆撃機「エノラ・ゲイ」が同性愛者を意味する「ゲイ」という言葉を含んでいるため、米国防総省のウェブサイトから写真を削除する候補リストに含まれているとニュースになっている。

いずれもマドンナが長きに渡り声を上げてきた人権問題だ。

アメリカのような大きな発言力と影響力を持つ国がこういった流れへ舵を切っていくのは、私自身ひとりの同性愛者としても不安を拭いきれない。だからこそ、言葉を失いかけた瞬間にはマドンナの言葉を借りる。ときには汚い言葉を使って怒っていいのだ、と。強き者に同調して笑う必要などないのだ、と。

去年の大統領選直後、マドンナが闘う準備をしようとインスタグラムのフォロワーに呼びかけた際、こうも記していた。

“私は希望を捨てない”

絶望と手を繋がないこと、生ききることが最大の反逆なのかもしれない。特に抑圧の中にいるマイノリティにとっては。それなら僕は最後まで生きてやろうと思う。

