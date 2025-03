片足はフルレングスなのに、もう片足はショート丈。「そんなバカな!」という声が上がりそうなこのデニムが、フランス発の販売サイトで売り切れになっているのです。

↑間違いなく個性的(画像提供/Coperni)

「One-Legデニム(片足デニム)」と名付けられたこのパンツは、フランスのブランド「コペルニ」の商品。バレンシアガやシャネルといったラグジュアリーブランドで経験を積んだ二人のデザイナーが2013年に立ち上げたブランドで、これまでにも世界的な賞のファイナリストに選ばれるなど、ファッション界で名を知られる存在です。そんなコペルニが提案したのが、この片足デニムです。

しかし予想通りというべきか、このデニムに対してはネガティブな意見が目立ちます。TikTokで1600万人のフォロワーを持つインフルエンサーのクリスティ・サラは、動画でこのデニムを「おそらくネット上で最も物議を醸す一着」と紹介。デニムを見たその夫は「片足はどうした?」と言って唖然。「(こんなの)誰も履かないよ」とあきれています。同じように、「大嫌い」「クレイジー」という意見がSNSで多く集まっています。

その一方、このデニムが440ドル(約6万5000円※)となかなかの価格であるのに、コペルニでは売り切れになり、3サイズすべて入荷待ちになっているのです。先に紹介したクリスティのTikTokでも「クール!」とか「すぐ注文したい」という声もちらほら寄せられています。

※1ドル=約147円で換算(2025年3月7日現在)

ファッションの評論家には「この人気がすぐに終わることを願う」と皮肉る声もあるなか、この片足デニムがどこまで広がるかに注目が集まっています。実用性には欠けているかもしれませんが、注目は十分に集められそうです。

