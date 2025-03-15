¡ÖÌô¤Ï¥¤¥ä¡×¡ÖÉûºîÍÑ¤¬ÉÝ¤¤¡×¢ª°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¿çÌ²Ìô¤ò¡ÖÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï
»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡¢Ì²¤ë»þ¤Þ¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÀõ¤¤¿çÌ²¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤ÈË¬¤ì¤¿µÙÆü¤â¡È¿²¤À¤á¡É¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»º¶È°å¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÇº¤ß¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿ÌùÌî½ßÌé»á¤¬¡Ö¿çÌ²¡×¤È¡ÖµÙÍÜ¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌùÌî½ßÌé¡ÊÃø¡Ë¡¢¶¶¸ýº´µª»Ò¡Ê¹½À®¡Ë¡Ø»º¶È°å¤¬¶µ¤¨¤ë ²ñ¼Ò¤ÎµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
3¥«·îµÙ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿
²á¹ó¤Ê¸¦½¤°å»þÂå
¡¡º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤¬ÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á°å¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Â¡¢¶ÐÌ³´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¸¦½¤°å»þÂå¤Ë¤Ï90Ï¢¶Ð¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°²Ê¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3¥«·î¡¢µÙ¤ß¥Ê¥·¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æü¡¹¡£3¥«·î¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤ÏÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ñ¤òµó¤²¤ÆÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦1¥«·î¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬45»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤ä¿´Â¡¼À´µ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¦1¥«·î¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï6¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç·î»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¡Ë¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¥«·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤Ï45»þ´Ö°ÊÆâ¤¬¸¶Â§¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·î45»þ´Ö¤È¤¤¤¦»Ä¶È»þ´Ö¤ò1Æü¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¡£1Æü3¡Á5»þ´Ö¤Î»Ä¶È¤Ï¡¢»Ä¶È¥Ê¥·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿´¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò1.5ÇÜ°Ê¾å¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·î80»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¡Ö²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤â¡¢80»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤È·ò¹¯Èï³²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¡¢´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö²áÏ«»à¡×¤È¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤Î²á½Å¤ÊÉé²Ù¤Ë¤è¤ëÇ¾·ì´É¼À´µ¡¦¿´Â¡¼À´µ¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë»àË´¤È¡¢»Å»ö¾å¤Î¶¯¤¤¿´ÍýÅªÉé²Ù¤Ë¤è¤ëÀº¿À¼À´µ¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¼«»¦¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»àË´¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤Ç¾·ì´É¼À´µ¡¦¿´Â¡¼À´µ¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÈ¯¾É¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö²áÏ«»àÅù¡×¤ÈË¡Î§¾å¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²á½ÅÏ«Æ¯¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ¯¤¤¹¤®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢µ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¹¤®¤ÎÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖµÙ¤à¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë