Ä¾¶á8ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡ª¡¡J1½é¾º³Ê¤ËÊ¨¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Û¡¼¥à¤Ç¶¯¤¤¤Î¤«!?
2·î15ÆüµþÅÔ¥µ¥ó¥¬Àï¤ÇJ1½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢µÇ°»£±Æ¤¹¤ë²¬»³¥¤¥ì¥Ö¥ó¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
J1¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¥Û¡¼¥à3Àï¤Ï2¾¡1Ê¬¤±¤È¤¤¤Þ¤ÀÉé¤±¤Ê¤·¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦°¦¤ËËþ¤Á¤¿Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¤¿¤Á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¤¬¥Û¡¼¥àÀï¤ò»Ù¤¨¤ë¡ª
²¬»³¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤Ï²¬»³ÊÛ¤ÎÀéÄ»¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÀÊ´¬¡£º£Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤â²¬»³½Ð¿È¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿B'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö»á¤â¤Þ¤¿²¬»³½Ð¿È¤À¡£
¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤¸¤Æ¤«¡¢16Ç¯´ÖJ2¤Ç¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡×¤¬ºòÇ¯¡¢Ç°´ê¤ÎJ1½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÏºâÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÏ¸µ¤¬°é¤Æ¾å¤²¤¿»ÔÌ±¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µÌ©Ãå¤Î¥Á¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡ª
¥Û¡¼¥àÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÏ¢Æü´°Çä¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
²¬»³Î¾È÷¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬³¹Ãæ¤òÁö¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥Õ¥¡¥¸¤¬¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤é¤Ïº£¤âÅ¹¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤è¡×¤Èµ¼Ô¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JR²¬»³±Ø¶á¤¯¤Î¡ÖÊô´ÔÄ®¾¦Å¹³¹¡×¤Ç¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤ò±Ä¤à¹âÎð¤Î½÷ÀÅ¹¼ç¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¸¡×¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î¤³¤È¡£²¬»³¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¸¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ö¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¡ÊFagiano¡Ë¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥¥¸¡Êðµ¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¡£¥¥¸¤Ï²¬»³¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤Çµ´Âà¼£¤Ë³èÌö¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢²¬»³¸©¤Î¸©Ä»¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÃ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊô´ÔÄ®¾¦Å¹³¹¤Ï²¬»³±Ø¤È¥Õ¥¡¥¸¤ÎËÜµòÃÏ¡ÖJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¾¦Å¹³¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Þ¤Ð¤é¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¸¤Î»î¹ç¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾¦Å¹³¹¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ëÅ¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡ÖÊô´ÔÄ®»³¶â¥ê¥«¡¼¥º¡×¡£¼òÅ¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¤Á°û¤ß¤ÎÅ¹¤À¡£Å¹Ä¹¤ÎËÅÄÂÙ»Î¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¡¥¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¿·´´Àþ¤Î±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ20Ê¬¤Û¤É¤Ç¹Ô¤±¤ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤âÊØÍø¤À¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£»î¹ç¸å¤ÏÁÐÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÃçÎÉ¤¯°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï²¹¤«¤¯Ã¯¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»Ãæ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¾¦Å¹³¹¤ò·Ð¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¸¤ÎËÜµòÃÏJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¶¯¹ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤À¤¬¡¢¸«»ö¥Õ¥¡¥¸¤¬¥¬¥ó¥Ð¤ò2-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇºòÇ¯¤«¤é¥Û¡¼¥à7Ï¢¾¡¡Ê¤½¤Î¸åÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÄ¾¶á8ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡Ë¡£¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¤Î¹âÍÈ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥àÀï¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊìÌ¼¤Î¿Æ»Ò¤Ç±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤Ï17Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿Ç¯¤ËJ2¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤«¤é±þ±ç¤·»Ï¤á¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤³¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤«¤é°ì½ï¤Ë±þ±ç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æº£¤â¤¦15ºÐ¡£
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì²È3À¤Âå¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥¡¥¸¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊì¡Ë
¡½¡½¥º¥Ð¥ê¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥¸¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö²¹¤«¤µ¡×¡ÊÌ¼¡Ë
¡Ö°¦¡×¡ÊÊì¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤â²ÈÂ²¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£»ÐËå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¬¤¤¤Ä¤â²¬»³¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê»Ð¡Ë
¡Ö²¬»³¤Ç¿å³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Áª¼ê¤¬ÈïºÒ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊËå¡Ë
¡½¡½Áª¼ê¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¡©
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÄ¾ÀÜÀ¼¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢Í§Ã£¤ËLINE¤Ç¡Ø¡û¡ûÁª¼ê¤òº£¤É¤³¤É¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤è¡Ù¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê»Ð¡Ë
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°¦¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Õ¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÃóÎØ¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬»ß¤á¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¡£5¿ÍÁÈ¤Î¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼·³ÃÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÌóÂ«¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÎÃóÎØ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤À¤·¡¢¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÂå¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤ß¤ó¤Ê¼«Å¾¼Ö¤ÇÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÁ´°÷²È¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÊÒÆ»30Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Ï10ÒÎ¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É......¡£
¡ÖÉâ¤¤¤¿¤ª¶â¤Ï¥Õ¥¡¥¸¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¡£¥Õ¥¡¥¸¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎJ1¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤ËµðÂç´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¬»³¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤ä»ÔÌ±¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤â¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤é¤â¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¤Û¤«¤Î¥Þ¥Þ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÁª¼ê¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¡£Éé¤±¤¿¸å¤â¡Ø¤Þ¤¿¼¡´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¥Ó¥¢¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Ç¾¡Íø¤Î½ËÇÕ¤òµó¤²¤ë¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¤¿¤Á
¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ó¥¢¥Ð¡¼¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î°æºäÀ®ÊÝ¤µ¤ó¤Ï²¬»³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢9Ç¯Á°¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤ÎÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤¤¤¤ÏÃ¤¬¡£
¡Ö10Ç¯Á°¡¢Åö»þ70Âå¤À¤Ã¤¿Éã¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ë±þ±ç¹Ô¤¯¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤éÉã¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¤â¤¦Ç¯¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«°ì½ï¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÉã¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¢£±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Á¡¼¥à
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÁÄÉãÊìÀ¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¡£
¢·è¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥ä¥¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²¹¤«¤µ¡£
£Âç¤¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¼ê¤Å¤¯¤ê´¶¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Îµß¸îÈÉ¤òÌ³¤á¤ëÅÏîµµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡£¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥É¥Á¥§¥Á¥§¡×¤â±Ä¤à
Â©»Ò¤ÎÅÏîµ °¾¤µ¤ó¤âÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¤À
¤³¤Î3ËÜÃì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÀÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇµÞÉÂ¿Í¤Ê¤É¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¡Öµß¸îÈÉ¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢º£¤âµß¸îÈÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤ÎÅÏîµµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¤ÎÅÏîµ °¾¤µ¤ó¡£
¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ï»Ò¶¡¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤¬ÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡ØÌ´¥Á¥±¡Ù¤È¤¤¤¦ÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯¤Ë²¿²ó¤«¥Õ¥¡¥¸¤ÎÁª¼ê¤¬³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤½÷»Ò¤Ç¤â¡Ø¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÌ¾¤°¤é¤¤¤Ï¤³¤ì¤Ç³Ð¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê°¾¤µ¤ó¡Ë
¡½¡½¥ä¥¸¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁª¼ê¤Ï²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Æ¤Ï»Ò¶¡¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë»Ò¶¡¤ÎÌ£Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤¬¥Õ¥¡¥¸¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¡£°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤ä½÷À¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤âÂ¤ò±¿¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Êµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢Áª¼ê¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÁª¼ê¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
³Î¤«°ìºòÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ËÃãÈ±¶Ø»ß¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¶Ø»ßÎá¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ä»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê°¾¤µ¤ó¡Ë
¡½¡½¤³¤Î¤Þ¤Þ¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Î²÷¿Ê·â¤â¤¢¤ê¤½¤¦!?
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¥Õ¥¡¥¸¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é5Ëü¿Í¶á¤¯Æþ¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ä¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ê°¾¤µ¤ó¡Ë
¸¬µõ¤µ¤È°¦¤ËËþ¤Á¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¬»³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¼èºà¡¦¹½À®¡¿¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡¡»£±Æ¡¿²ÃÆ£ ·Ä¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ê¥µ¥ó¥¬Àï¡Ë