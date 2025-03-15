ËÌ¶å½£»Ô¤Î¡ÖÌç»Ê»ÔÍ§²ñ¡×¤¬3·îËö¤Ç²ò»¶¡¡Ì¡²è²È¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤µ¤ó¤ÎÈÇ²è¤òÌç»Ê¶è¤Ë´óÂ£¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¹×¸¥¡×
¡¡µìÌç»Ê»ÔÌò½ê¤ÎÂà¿¦¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÌç»Ê»ÔÍ§²ñ¡×¡Ê¶¶ËÜÀ¯¶ë²ñÄ¹¡Ë¤¬13Æü¡¢Ìç»Ê¶èÌò½ê¤Ë¡¢ËÌ¶å½£¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¡²è²È¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤µ¤ó¤ÎÈÇ²èºîÉÊ¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£Æ±²ñ¤Ï²ñ°÷¤Î¹âÎð²½¤òÍýÍ³¤Ë31Æü¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌç»Ê¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¹×¸¥¡×¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò²ñÈñ¼ýÆþ¤Ç¹ØÆþ¤·Â£¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï1952Ç¯¡¢»ÔÌò½êÂà¿¦¼Ô¤Î¿ÆËÓÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÈ¯Â¡£´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤ÆÌç»Ê»Ô²Î¤ÎÈê¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÃÏ¶è¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë180¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï70Âå¸åÈ¾¡Á90Âå¤Î23¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ç³èÆ°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤¬Â£¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡ÖÄ¬É÷¤ÎÉñ¤¦±Ø¡×¡Ê½Ä60¥»¥ó¥Á¡¢²£50¥»¥ó¥Á¡Ë¡£JRÌç»Ê¹Á±Ø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±²ñ¤Îº¸ÉôÀ¬¡Ê¤µ¤È¤ê¤ª¤µ¤à¡Ë´´»ö¤Ï¡ÖÌç»Ê¹Á±Ø¤ÏÌç»Ê¤Î¿Í¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¡£´óÂ£¤Ë°ìÈÖÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶èÌò½ê¤Ç´óÂ£¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¶¶ËÜ²ñÄ¹¤«¤éÈÇ²è¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ã«±äÀµÉ×¶èÄ¹¤Ï¡Öµì»Ô»þÂå¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë²ñ¤¬Â÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÇ²è¤Ïº£¸å¡¢¶èÌò½ê1³¬¤Î¥í¥Ó¡¼¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡Ê°æºê·½¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Åìµþ,
¿ÀÆàÀî,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
À¸²Ö,
³ùÁÒ