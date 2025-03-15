ÀéÍÕ¸©¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²Êý¿Ë¡× ÃÍ¾å¤²¤Ï¤¢¤ê¡©¤Ê¤·¡©·§Ã«½Ó¿Í»á¡¦¾®ÁÒÀµ¹Ô»á¡¦¹õÀîÆØÉ§»á¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¤Î4¸õÊä¤Ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÚÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁªµó2025¡Û¡¡
3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅêÉ¼Æü¤¬Ç÷¤ëÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁªµó¡£¸½¿¦¡¦·§Ã«½Ó¿Í¸õÊä¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®ÁÒÀµ¹Ô¸õÊä¡Ê¿·¿Í¡¦Ìµ½êÂ°¡Ë¤¬ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸©±Ä¿åÆ»¡×¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¤·¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿åÆ»ÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ï¤É¤³¡©
ÂÐ¾Ý¿Í¸ý¤ÏÀéÍÕ¸©Á´ÂÎ¤ÎÌó49%
2024Ç¯11·î¡¢·§Ã«ÃÎ»ö¤Ï¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤ò¥á¥É¤Ë¸©±Ä¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò20%ÄøÅÙÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤²¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢±º°Â»Ô¤ä»ÔÀî»Ô¤ÎÁ´°è¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¿Í¸ý¤Ï¸©Á´ÂÎ¤ÎÌó49%¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó308Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
2¤«·îÊ¬¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ23¶è¤Ï4950±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºßÀéÍÕ¸©±Ä¿åÆ»¤ÎÎÁ¶â¤Ï5380±ß¡£20%¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¤È¡¢6456±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¿åÆ»¶ÉÄ´¤Ù¡¡»ÈÍÑÎÌ40㎥
30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¡¡Í×°ø¤Ï¡©
ÀéÍÕ¸©¤Ï1996Ç¯¤«¤é30Ç¯´Ö¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©±Ä¿åÆ»¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀéÍÕ¸©´ë¶È¶É¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î¡Ö¼ç¤Ê¸¶°ø¡×¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÜÀß¤Î¹¹¿·¤Î»þ´ü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ñ¶â¤¬É¬Í×
¢Êª²Á¹âÆ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥³¥¹¥È¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë
¸©±Ä¿åÆ»¤Î¿åÆ»´É¤ÏÌó9300¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë2755¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿åÆ»´É¤¬Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿åÆ»´É¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬¹¹¿·ÈñÍÑ¤Ë¤â¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤â¡ÖÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀéÍÕ¸©´ë¶È¶É¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÁÒ¸õÊä¤ÏÃÍ¾å¤²¤ËNo¡¡·§Ã«¸õÊä¤ÏSNS¤Ç¤âÈ¿ÏÀ
¾®ÁÒ¸õÊä¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¤ÎÁèÅÀ¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ð¼¨Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡ÖËÜÍè¡¢ÃÎ»ö¤Ï¸©Ì±¤ÎÀ¸³è¤òºÇÂç¸Â¼é¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÕ¤Ë¡¢20%¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃÎ»ö¤Î»ñ¼Á¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÇ§¤á¤ë¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¤«¤ò½»Ì±ÅêÉ¼Åª¤Ë¤ä¤ëÁªµó¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¿¦ÃÎ»ö¤Î·§Ã«¸õÊä¤Ï¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²È¿ÂÐ¡×¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·SNS¾å¤Ç¤âÈ¿ÏÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
3·î3Æü¤Ë¡¢·§Ã«¸õÊä¤Ï£Ø¤Ë¡Ö°ÂÄêÅª¤Êµë¿å¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¢¤¨¤ÆÁªµóÁ°¤ËÃÍ¾å¤²¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµÄ²ñ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¡¢Áªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÀî¸õÊä¡ÖÃÍ¾å¤²¤ÏÂçÂÇ·â¡× Î©²Ö¸õÊä¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤ò¡×
JNN¤Ç¤Ï4¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¸©±Ä¿åÆ»¤Î¡ÖÃÍ¾å¤²Êý¿Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¤ÎÁ´Ê¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
·§Ã«½Ó¿Í¸õÊä¡Ê¸½¿¦¡¦Ìµ½êÂ°¡Ë
¡Ö¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤«¤é50Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ½¸ÃæÅª¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¸©±Ä¿åÆ»¤Ï¡¢Ï·µà²½¤¬º£¸åµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£³Æ¼ïÊóÆ»Åù¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´û¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÏ³¿å»ö¸ÎÅù¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¾ï»þ¤Ï¤â¤È¤è¤êºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ê¿å¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¡¢¹¹¿·¡¦ÂÑ¿Ì²½¤ËÂ¿³Û¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í·ïÈñ¡¦Ç³ÎÁÈñ¡¦Êª²Á¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©±Ä¿åÆ»¤Î¼ý»Ù¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©±Ä¿åÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ´û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë·ÐÈñÀá¸º¡¢¸©¤Î°ìÈÌºâ¸»¤«¤é¸©±Ä¿åÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î·êËä¤á¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë£³£°Ç¯´Ö°Ê¾å¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡×
¾®ÁÒÀµ¹Ô¸õÊä¡Ê¿·¿Í¡¦Ìµ½êÂ°¡Ë
¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÃæ»ß¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤²¤Ï¸©Ì±¤ÎÈ¾¿ô£³£°£°Ëü¿Í¤â¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¡¢¸ø½°Íá¾ì¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢ÉÂ±¡¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¡¢°Â²Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿åÆ»¿å¤ÎÄó¶¡¤Ï¸©¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¹¡£È¬¥Ã¾ì¥À¥à³«È¯¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë²áÂç¤Ê¿å¼ûÍ×·×²è¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¥Ä¥±¤ò¸©Ì±¤ËÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ïµö¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÍ×¡¦ÉÔµÞ¤ÎµðÂç³«È¯¤Ø¤ÎÀÇ¶â¤ÎÏ²Èñ¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤«¤é¤Î·«¤êÆþ¤ì¤òÁý¤ä¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤òÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡×
¹õÀîÆØÉ§¸õÊä¡Ê¿·¿Í¡¦½ôÇÉ À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÃÍ¾å¤²¤Ï¿åÆ»Ï·µà²½ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢20%°ìµ¤¤ËÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¸©Ì±À¸³è¤ËÂçÂÇ·â¤Ç¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÇÀ¸³è¤Îº¬´´¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðÁÃÎÁ¶â¤ÎÈ¾³Û²½¤Ê¤É¡¢ÉÏº¤À¤ÂÓ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÉ¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢20%ÃÍ¾å¤²¤Îº¬µò¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
Î©²Ö¹§»Ö¸õÊä¡Ê¿·¿Í¡¦½ôÇÉ À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¡Ë
¡Ö¿åÆ»¤ÏºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ëº¬´´¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©±Ä¿åÆ»»ö¶ÈÄ¹´ü»ÜÀßÀ°È÷Êý¿ËÅù¡¢´û¤ËºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ°È÷Êý¿Ë¤ò¼´¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤ò¹Ô¤¦¡£¡×