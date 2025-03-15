TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÎýÇÏ¶è´Ó°æ¤Î½»Âð¤Ç¡Ö±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö²È¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥¬¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢Áë¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¡×

¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÃËÀ­1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£