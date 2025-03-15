¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¡¼¥ó¡ª¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤É¤è¤á¤¤¤¿ÅìµþD¡¡Ê¿Æü¡¢»î¹ç¤Ê¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¡¢Î¾µåÃÄ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿´¿·Þ¤ÎÀ¼±ç
18Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤¬14Æü¡¢³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê18¡¢19Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë³®Àû¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÊóÆ»¿Ø¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÍèÆü¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ØÇ®¤¤´¿·Þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï13»þ¤«¤éÎý½¬¤Î¥«¥Ö¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£º£±Ê¤Ï¸å¤í¤Ç´Ý¤¯¤¯¤¯¤ê¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±·¿¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ø¡£ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤â¡¢º£ÅÙ¤ÏÈ±¤ò¤È¤¤¤ÆË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£15Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ëºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤È¤â°§»¢¡£¸ª¤ò¤µ¤¹¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶»¤Ë¡Ö¥«¥Ö¥¹¡×¤È¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂ¼¾å²íÂ§»á¤ÈÂÐÌÌ¡£Â¼¾å»á¤¬¸ª¤òÃ¡¤¡¢°ì¸ÀÆó¸À²ñÏÃ¡£¶²½Ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ú¤³¤Ú¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤ÇºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚÆ±ÍÍ¡¢Â¼¾å»á¤È¸òÎ®¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï16»þ10Ê¬¤¹¤®¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡Ö¥í¥¦¥¡¼¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬µÒÀÊ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¡£ÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÀÆ¤Ë¤É¤è¤á¤¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¡¼¥ó¡ª¡×¤ÎÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï±¦Íã¤ÇÁöÎÝÎý½¬¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êµ¢ÎÝ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
Ê¿Æü¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÍÎÁ¡¢»î¹ç¤Ê¤·¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âµÒÀÊ¤Ï¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í
¡¡Ê¿Æü¤Î¶âÍËÆü¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍÎÁÈÎÇä¤Ç»î¹ç¤Î¤Ê¤¤Îý½¬Æü¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï°ìÎÝÂ¦¤«¤é»°ÎÝÂ¦¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¥°¥í¡¼¥Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤¬°ÊÁ°ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤Î´¶¼Õ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ê½ñ¤¤Î²èÍÑ»æ¤ò·Ç¤²¤¿¾¯Ç¯¤â¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª°Ê³°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤âÂç¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´¿À¼¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏµÒÀÊ¤Î¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¡ª¡×¤Î´¿À¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎÂ©»Ò¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¯¤ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ë¤ª¤ê¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤ÏÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ß¡¢»×¤ï¤ºÂà»¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÄÌ»»212¾¡¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤ÎÃËÀ¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥Ö¡¦¥æ¡¼¡×¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¡¢¾Ð´é¤Ç¡ÖThank you¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë