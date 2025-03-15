¤Ê¤¼¡Ö4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ï°Û¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¨¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
»°ÅÄµªË¼¤ÎÅê»ñ¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¸µÆü·Ð¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¹â°æ¹¨¾Ï¤¬·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥¤¥Á¤«¤é²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¡¼Z¤Ç³Ø¤Ö·ÐºÑ¶µ¼¼¡×¡£Âè170²ó¤Ï¡ÖÀê¤¤¡×¤È¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
Àê¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¶âÍ»¥Þ¥ó¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¡¡½øÈ×¤Çíµ¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦ºâÁ°¹§»Ë¤ò¤ß¤Æ¡¢´ÑÀïÃæ¤ÎÅê»ñÉôOB¤Î¶À¤¬¡Ö±¿µ¤¤Ï¤É¤óÄì¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£¶À¤ÏÀ¯¼£²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤ò¸ÜµÒ¤È¤¹¤ëÍÌ¾¤ÊÀê¤¤»Õ¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Î±¿¤ò¥Ô¥¿¥ê¤ÈÅö¤Æ¤ë¶À¤ÎÎÏÎÌ¤òÃÎ¤ëÅê»ñÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤ÏÀê¤¤¤ÎÎà¤¤¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Àê¤¤¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥é¥Ô¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¸úÍÑ¤¬Àê¤¤¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡£Âè°ìÀþ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¶âÍ»¥Þ¥óA»á¤È¤ªÃã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÎÉ¤¤Àê¤¤»Õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤ÏÄ¶¤¬ÉÕ¤¯¹çÍý¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é»äÆ±ÍÍ¡¢Àê¤¤¤Ë¤ÏÁ´¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£
¡¡¾éÃÌ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢A»á¤ÎÌÜ¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤Û¤ÉÀê¤¤»Õ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²þ¤á¤ÆÌÜ¤ò¤ß¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¿¿·õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ä¤ä¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍ»´íµ¡¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÇËÃ¾¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»ÄÇ°¤À¤¬¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤â¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â¤¦°ì²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢A»á¤ÏÆ±Î½¤Î¶¯¤¤´«¹ð¤ÇÈ¾¤Ð¶¯À©Åª¤ËÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤âA»á¤È²ñ¤¦¤È¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢Àê¤¤»Õ¡¢Ãµ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢A»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Àê¤¤¤Ç¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ï¤Ê¤¼Â¿¤¤¡©
¡¡ÀÎ¤«¤éÀ¯¼£²È¤ä·³¿Í¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤ÏÀê¤¤¹¥¤¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢¿ÀÈë¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤¬À¯ºö¤ä·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥óÊÆÂçÅýÎÎ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¤¬ÀêÀ±½Ñ¤Î¿®Êô¼Ô¤Ç¡¢ÀìÂ°¤ÎÀêÀ±½Ñ»Õ¤¬ÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°¸òÆüÄø¤ä±éÀâ¤Ê¤É¤ÇÀêÀ±½ÑÅª¤Ë¡ÖÎÉ¤¤Æü¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂ¦¶á¤¬Ë½Ïª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È»þÂå¤òÁÌ¤ì¤Ð¡¢·³»ö¤ÇÀê¤¤¤¬»È¤ï¤ì¤¿Îã¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾ï¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤¬¤ë¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»ä¼«¿È¤ÎÀê¤¤¤È¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ¤ò¾¯¡¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÌ¾Á°¡£ÉáÃÊ¤Ï¾ïÍÑ´Á»ú¤Î¡Ö¹â¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÍÀÒ¤Ïµì»ú¤Î¡Öüâ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤Èüâ¤Ç¤Ï²è¿ô¤¬¤Ò¤È¤Ä°ã¤¦¡£À«Ì¾È½ÃÇ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÇÀê¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ä´¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£»°»ÐËå¤òÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤È¤¤â²è¿ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÃÂÀ¸Æü¡£»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï4·î2Æü¤Ç¡¢ÌÈµö¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â¤½¤¦ÌÀµ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï3·î27Æü¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÎ¤Ï3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤ò4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×°·¤¤¤Ç1¤Ä¾å¤Î³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£¤À¤«¤é4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÅý·×Åª¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤â½õ»º»Õ¤Î¤¹¤¹¤á¤Ç½ÐÀ¸ÆÏ¤ò¸íËâ²½¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤Î»ö¼Â¤ò»ä¤Ï50ºÐ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£Êì¤ÎÙÔÂ¤¤È±£¤Ú¤¤¹©ºî¡¢¿¿Áê¤¬È¯³Ð¤·¤¿Ìû²÷¤Ê·Ð°Þ¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤¦note¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡Àê¤¤¤ò¿®¤¸¤ë¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¼Â¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌû²÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë