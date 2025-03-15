¥Ï¥Þ¥¹¡¡¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤ÎÊÆ¹ñÀÒ¿Í¼Á¤ò²òÊü¡¦4¿Í¤Î°äÂÎÊÖ´Ô¤Ø¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤¿¤«¡¡ÊÆ¤ÎÃæÅìÆÃ»È¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÍ×µá¡×¤ÈÈóÆñ
¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î¤¦¤Á¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤ò²òÊü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï14Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÊ¼¤ÎÃËÀ1¿Í¤ò²òÊü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë4¿Í¤Î°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Î¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬5Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤È°ÛÎã¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄäÀï¹ç°Õ¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤ò´Þ¤àÂè2ÃÊ³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï»ÃÄêÅª¤ÊÄäÀï¤Î±äÄ¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ç±Ãå¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤Ï14Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ12Æü¤Ë¿·¤¿¤ÊÄäÀï°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°Æ¤Ï¡¢Íè·î²¼½Ü¤Þ¤Ç»ÃÄêÅª¤ËÄäÀï¤ò±äÄ¹¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òºÆ³«¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃæÅì¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥¬¥¶¤«¤é¤ÎÂ¨»þÅ±Âà¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ëµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´ü¸Â¤¬²á¤®¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÏÁê±þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È¤â·Ù¹ð¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£