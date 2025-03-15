¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÇMLB¤âÂç²¸·Ã¡¡ÆüËÜ£¶»î¹ç¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¹¹ð¡ÄNPB¤Îà140ÇÜá¤Î11²¯±ßÄ¶¡ª
¡¡¶õÁ°¤ÎàÂçÃ«¥Ð¥Ö¥ëá¤ÎÅþÍè¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤¬£±£¸¡¢£±£¹Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤â£±£³Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÀïÁ°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ·×£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢È´·²¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤À¤±¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤âàË½Æá¡££Î£Ð£Â¤Î¼Â¤Ë¡Ö£±£´£°ÇÜ¡×¤Ë¤â¾å¤ë¾×·â¤ÎÁê¾ì¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è·èÀï¤Î»þ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤Ïº£±ÊæÆÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î£µÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ë³®Àû¡£³«ËëÀï¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜ¤Èº£±Ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤äÂçÃ« vs º£±Ê¡¢»³ËÜ vs ÎëÌÚ¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤À¡£
¡¡ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÈ´·²¡£º£¤äÂçÃ«¤é¤ò´é¤È¤·¤¿³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹¹ð¤ò³¹¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸ø¼°Àï¤Î£²»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â£±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ëµð¿Í¡¢ºå¿À¤È¤½¤ì¤¾¤ì£²»î¹ç¤º¤Ä¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¦¡£Á´£¶»î¹ç¤È¤Ê¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¹¹ðÎÁ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¬¤«¤Ö¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¤È¿·¤¿¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î£É£Ô´ë¶È¡Ö£Ó£Ã£Ó£Ë¡õ¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¹¹ð»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö·ÀÌó¤Ï£²Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¹¹ð¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¶â³Û¤ÏÌó£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â³Û¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤Û¤ÉÇË³Ê¤Ê¤Î¤«¡££Î£Ð£Â¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤«¤Ë°Û¾ï¤Ê¶â³Û¤«¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£±£²µåÃÄ¤â·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿´ë¶È¹¹ð¤ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÉÕ¤±¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÁê¾ì¤Ï¡ÖÇ¯´Ö£²²¯¡Á£³²¯±ßÄøÅÙ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸ø¼°Àï¤ÎÁ´£±£´£³»î¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï£²Ç¯·ÀÌó¤Ê¤¬¤éÃ»´ü´Ö¤Î¥·¥ê¡¼¥º¸ÂÄê¤À¡£
¡¡£±»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½¡Ö£±£´£°Ëü¡Á£²£±£°Ëü±ß¡×¤Ç¡¢³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼Â¤Ë¡ÖÌó£²²¯±ß¡×¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¤ª¤à¤Í£¹£µÇÜ¤«¤é£±£´£°ÇÜ¶á¤¯¤Ë¾å¤ë·×»»¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤Ï¹¹ð·Ç¼¨¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢£²£°£²£²Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢£²£³Ç¯¤«¤é¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£Í£Ì£Âµ¡¹½Â¦¤¬´ÉÍý¤·¡¢¼ý±×¤ÏÁ´£³£°µåÃÄ¤ËÊ¿Åù¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·¡¤ì¤Ð·¡¤ë¤Û¤ÉÍ¯¤½Ð¤ëàÂçÃ«¥Ð¥Ö¥ëá¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Þ¥Í¡¼¡£º£²ó¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼çºÅ¤¹¤ë£Í£Ì£Âµ¡¹½¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£