¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¡¢ºÍÌÚ¡Ä£Í£Ì£Â¤Ë¶»Ìö¤é¤»¤ë»Ñ¤ËµåÃÄ¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡Öº£¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï¡Ö£Í£Ì£ÂÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡Ê£±£µÆü¡¦¥«¥Ö¥¹Àï¡¢£±£¶Æü¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡Ë¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ò£±£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤éÌÔ¸×¤Î¼çÎÏÀª¤¬Ìó£²»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¡¢ÂÐ¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Î·ãÆÍ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê£µ£±¡á¸½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ë¶¯¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£µ±¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥Ö¥¹¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ËÎý½¬¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´ãÁ°¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¾ÍèÅª¤ÊÊÆµå³¦°ÜÀÒ´êË¾¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤¤¿¹²¼¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤ä£±£¶Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¤ÎºÍÌÚ¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î¹¹²þ¸ò¾Ä¤Î¾ì¤ÇµåÃÄ¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¸ø¸À¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº´Æ£µ±¡¢ºÍÌÚ¡¢¿¹²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºå¿À¤âº£¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°¡Á£³£°ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¼çÎÏ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¸×¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë£Í£Ì£Â¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿À¤Âå¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÊÆµå³¦¤È¤ÎÀº¿ÀÅª¤Êµ÷Î¥¤Ï¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶á¤¤¡£¥µ¥é¥ê¡¼ÌÌ¤Ç¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤äÀïÎÏÊÔÀ®¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¡¢Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ä¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤Ø¤Î°ÜÀÒ´êË¾¤ò°ìÁØ¶¯¤¯¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³«ËëÁ°¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁê¼ê¤ÏÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÄ¶°ìÎ®Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£Èà¤é¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¸×¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Àè¤ä¤í¡×¤È¤ÏÊÌ¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ÎÃÌ¡£ÊÆµå³¦¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤¿¸×½Ð¿È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Ü³§Ìµ¤Ê¤À¤±¤Ëà¸å¿Êá¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£