＜個人投資家の予想＞ 03月15日 02時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(5253) カバー 東証グロース
(6418) 日金銭 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7203) トヨタ 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(5253) カバー 東証グロース
(6418) 日金銭 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7203) トヨタ 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS