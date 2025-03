サラー、今季2度目のプレミア月間MVP受賞！　通算7度目はアグエロ氏、ケインに並ぶ最多タイ記録

プレミアリーグは14日、2月のプレイヤー・オブ・ザ・マンス(月間MVP)を発表。リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが同賞に輝いた。現在32歳のサラーは、リヴァプール加入初年度に公式戦44ゴール、プレミアリーグに限定しても32ゴールを挙げて得点王に輝くなど、驚異的な活躍を披露。2018−19、2021−22シーズンにも得点王を勝ち獲っており、2019−20シーズンにはリヴァプールをプレミアリーグ初優勝へ導くなど、これまでも数々の印象的なパフォーマンスを見せてきたが、在籍8年目を迎える今季は“キャリアハイ”を塗り替えるような暴れっぷり。ここまで行われた公式戦では42試合のピッチに立って、32ゴール22アシストを記録している。

The best of Mohamed Salah in February 🎞️ pic.twitter.com/dvh0xqI9Yd