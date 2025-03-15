¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡ÙDAY1¤ÎºÇ½ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡MBS¡ÖÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤Î½çÄ´¤Ê¤´²÷Éü¤òÀÚ¤Ë¤ªµ§¤ê¡×
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ùÈ¯°Æ¤Ç¡¢º£Ç¯Âè2²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù(5·î10Æü¡¦11Æü¡¢Âçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì)¤ÎDAY1¡Ê5·î10Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÇ¸å¤Î1ÁÈ¤¬¡¢14Æü¿¼Ìë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡Ù»²Àï·èÄê¡ª ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢DA PUMP¡¢TRF¡¢T.M.Revolution¤Î¡Ö³¨¡×
¡¡2012Ç¯11·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Á´¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP10Æþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï3ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ÊÁ°¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿ô¸¶Î¶Í§¤ÏÉÍÅÄCEO¤ÈÆ±¶¿¤ÎÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ëº£²ó¡¢ÉÍÅÄCEO¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢GENERATIONS¤¬¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡DAY1¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Î¥Õ¥§¥¹¿Æ»Ò½é¶¥±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÁÕ¡Ê¤«¤Ê¤Ç¡Ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¾¯Ç¯¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡¢Âç¶¶ÂîÌï¡¢¾ïÅÄ¿¿ÂÀÏº¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¡ÖButterfly¡×¤òÀ¸¤ß¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Î¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÂåÉ½¤âÌ³¤á¤¿ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡£¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¡ÖU.S.A¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦DA PUMP¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡15Æü¤Ë¤Ï¡¢DAY2¡Ê5·î11Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î1ÁÈ¡×¤âÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿14Æü¿¼Ìë0»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë3¼¡Àè¹Ô¡ÊFANY¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ë¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËèÆüÊüÁ÷¤«¤é¡Ö°ì»þµÙÍÜÃæ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤Î½çÄ´¤Ê¤´²÷Éü¤òÀÚ¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤Ï¡¢5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÉÕµ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à ¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à¡Ë
MC¡§ÉÍÅÄ²í¸ù
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÍÅÄ²í¸ù¡ß¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢GENERATIONS¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢DA PUMP
5·î11Æü¡ÊÆü¡ËÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢TRF¡¢T.M.Revolution and more!!
¼çºÅ¡§¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë»öÌ³¶É
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡Ù»²Àï·èÄê¡ª ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢DA PUMP¡¢TRF¡¢T.M.Revolution¤Î¡Ö³¨¡×
¡¡2012Ç¯11·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Á´¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP10Æþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï3ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ÊÁ°¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿ô¸¶Î¶Í§¤ÏÉÍÅÄCEO¤ÈÆ±¶¿¤ÎÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ëº£²ó¡¢ÉÍÅÄCEO¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢GENERATIONS¤¬¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡15Æü¤Ë¤Ï¡¢DAY2¡Ê5·î11Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î1ÁÈ¡×¤âÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿14Æü¿¼Ìë0»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë3¼¡Àè¹Ô¡ÊFANY¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ë¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËèÆüÊüÁ÷¤«¤é¡Ö°ì»þµÙÍÜÃæ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤Î½çÄ´¤Ê¤´²÷Éü¤òÀÚ¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤Ï¡¢5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ç¤¹¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÉÕµ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à ¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à¡Ë
MC¡§ÉÍÅÄ²í¸ù
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÍÅÄ²í¸ù¡ß¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¡ÊOKAMOTO¡ÇS¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢GENERATIONS¡¢¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢DA PUMP
5·î11Æü¡ÊÆü¡ËÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢TRF¡¢T.M.Revolution and more!!
¼çºÅ¡§¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë»öÌ³¶É