＜個人投資家の予想＞ 03月15日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7203) トヨタ 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7203) トヨタ 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS