■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(8411) みずほＦＧ　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(7203) トヨタ　　　　 東証プライム
(8267) イオン　　　　 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS