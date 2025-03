三笘薫の芸術弾が2月のプレミアリーグ月間最優秀ゴールに輝く！　現地メディア賞との“2冠”達成

プレミアリーグは14日、2月のゴール・オブ・ザ・マンス(月間最優秀ゴール賞)を発表。ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が第25節チェルシー戦で挙げた得点が、同賞に輝いた。対象となったのは、2月14日に行われたプレミアリーグ第25節、ブライトンがチェルシーに3−0で勝利したゲームにおける先制点。スコアレスで迎えた27分、ブライトンはオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンからのロングフィードで攻撃へ転じると、このボールに反応したのは三笘。右足の絶妙なファーストタッチでボールをピタリと収めると、対峙したイングランド人DFトレヴォ・チャロバーを抜き去り、そのまま右足でゴールネットを揺らしていた。三笘のゴールで勢いに乗ったブライトンはその後、ガンビア代表FWヤンクバ・ミンテが2ゴールを奪い、3−0と快勝を記録していた。

A sublime touch followed up with a stunning finish 🤩



Everything about Kaoru Mitoma’s Guinness Goal of the Month strike is special 💫 pic.twitter.com/C8PPOQNdFf