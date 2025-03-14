スペイン代表メンバー発表!! 名門R・マドリーで飛躍する22歳CBアセンシオ初招集、バルセロナ勢が最多7人占める
スペインサッカー連盟(RFEF)は14日、UEFAネーションズリーグ準々決勝オランダ戦のホーム&アウェー2試合に臨むスペイン代表メンバーを発表した。スペインは20日にアウェー、23日にホームで対戦する。
今季のR・マドリーで主力のCBに定着した22歳のDFラウール・アセンシオが初招集。全体の招集メンバーは27人で、バルセロナ勢が最多7人を占めている。
スペイン代表メンバーは以下のとおり
▽GK
ダビド・ラヤ(アーセナル)
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ペドロ・ポロ(トッテナム)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ラウール・アセンシオ(R・マドリー)
イニゴ・マルティネス(バルセロナ)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
▽MF
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
マルク・カサド(バルセロナ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(アーセナル)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
ペドリ(バルセロナ)
▽FW
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
アジョセ・ペレス(ビジャレアル)
アルバロ・モラタ(ミラン)
ブライアン・サラゴサ(オサスナ)
サム・オモロディオン(ポルト)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
今季のR・マドリーで主力のCBに定着した22歳のDFラウール・アセンシオが初招集。全体の招集メンバーは27人で、バルセロナ勢が最多7人を占めている。
スペイン代表メンバーは以下のとおり
ダビド・ラヤ(アーセナル)
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ペドロ・ポロ(トッテナム)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ラウール・アセンシオ(R・マドリー)
イニゴ・マルティネス(バルセロナ)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
▽MF
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
マルク・カサド(バルセロナ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(アーセナル)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
ペドリ(バルセロナ)
▽FW
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
アジョセ・ペレス(ビジャレアル)
アルバロ・モラタ(ミラン)
ブライアン・サラゴサ(オサスナ)
サム・オモロディオン(ポルト)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)