　スペインサッカー連盟(RFEF)は14日、UEFAネーションズリーグ準々決勝オランダ戦のホーム&アウェー2試合に臨むスペイン代表メンバーを発表した。スペインは20日にアウェー、23日にホームで対戦する。

　今季のR・マドリーで主力のCBに定着した22歳のDFラウール・アセンシオが初招集。全体の招集メンバーは27人で、バルセロナ勢が最多7人を占めている。

　スペイン代表メンバーは以下のとおり

▽GK

ダビド・ラヤ(アーセナル)

ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)

アレックス・レミロ(ソシエダ)

▽DF

ペドロ・ポロ(トッテナム)

オスカル・ミンゲサ(セルタ)

ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

ラウール・アセンシオ(R・マドリー)

イニゴ・マルティネス(バルセロナ)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

▽MF

マルティン・スビメンディ(ソシエダ)

マルク・カサド(バルセロナ)

ファビアン・ルイス(パリSG)

ミケル・メリノ(アーセナル)

アレックス・バエナ(ビジャレアル)

ペドリ(バルセロナ)

▽FW

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)

ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

アジョセ・ペレス(ビジャレアル)

アルバロ・モラタ(ミラン)

ブライアン・サラゴサ(オサスナ)

サム・オモロディオン(ポルト)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)