Á°ß·Í§ºî»á¡¢ºâÌ³¾Ê¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¥Ç¥Þ¡É³È»¶¤Ë¶ì¸À¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤ó¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¥Ç¥Þ¡ÉÅê¹Æ¤ò³È»¶¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Á°ß·»á¤Ï5Æü¡Ö¥Ç¥â¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¤â¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤À¤±¤É¡¢ÅêÉ¼¸¢»È¤Ã¤ÆÁªµó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢µÄ·è¸¢»È¤Ã¤Æ³ô¼çÁí²ñ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ç¥â¤È¤«¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¿Í¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤â¸µ¡¹¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÇÈ¿¹üÀº¿À¤Î²ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂÐ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ14Æü¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¶Ê²ò¤·¡ÖÁ°ß·»á¤ÏºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤ò¡ÈÌµÂÌ¡É¤À¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È³È»¶¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¯À¸¡£¤³¤ì¤ËÁ°ß·»á¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤ó¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤òÊ¿µ¤¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥Ç¥â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£