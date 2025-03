フェンダーが、日本の美しい春を象徴する特別限定モデル『Made in Japan Limited Sakura Telecaster』(全3機種)を3月21日(金)より販売開始する。『Made in Japan Limited Sakura Telecaster』は、日本の春の訪れを象徴する「桜」をモチーフに、ボディトップに美しいデザインを施したテレキャスターモデル。日本ならではの繊細な美意識と職人技が息づく、春にぴったりの特別なモデルだ。『Made in Japan Limited Sakura Telecaster』には、3種類のボディデザインをラインナップしており、それぞれ桜の風情を表したモデル名がつけられている。

製品情報

・Made in Japan Limited Sakura Telecaster Hatsu-Zakura」

「Made in Japan Limited Sakura Telecaster Oun」

「Made in Japan Limited Sakura Telecaster Ouka-Ranman」

販売価格 198,000円(税込)

販売開始日 2025年3月21日(金)

●初桜 - はつざくら春の訪れを告げる、新しい年に最初に咲く桜の花をイメージした希望と新たな始まりを感じさせるデザイン。●桜雲 - おううん満開の桜が雲のように広がる情景を表現した風に舞う花びらが幻想的な美しさを際立たせるデザイン。●桜花爛漫 - おうからんまん満開の桜の花びらが咲き乱れる春の絶景を映し出す、華やかさと優雅さを極めた、まさに春爛漫のデザイン。『Made in Japan Limited Sakura Telecaster』は、それぞれの桜のデザインがより映えるようクリアピックガードを採用し、バイディング仕様のアルダーボディのサイドとバックには、シースルーのホワイト塗装を施し、サテンフィニッシュで仕上げている。また見た目の美しさだけでなく、演奏性やサウンドにもこだわった仕様となっており、Vintage-Style Single-Coil Telecasterピックアップ、ヴィンテージチューナー、ナロートールフレットを配した9.5インチラジアス指板、マッチングヘッドを採用したサテンフィニッシュの“U”シェイプネックなど、プレイアビリティとパフォーマンス面でもプレイヤーとオーディエンスを惹きつけるだろう。