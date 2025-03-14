ポルトガル代表が発表！ジオゴ・ジョタらが復帰、デンマーク代表と準々決勝に臨む【UNL】
ポルトガルサッカー連盟(FPF)は14日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むポルトガル代表メンバー26名を発表した。
ポルトガルはUEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25のリーグA・グループ1を首位で終え、準々決勝に進出。デンマーク代表と20日にアウェイで、23日にホームで対戦する。
ロベルト・マルティネス監督は、FWゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン)やFWジオゴ・ジョタ(リバプール)、MFルベン・ネヴェス(アル・ヒラル)、DFゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)を復帰させた。
その他、FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)やMFジョアン・フェリックス(ミラン)、DFルベン・ディアス(マンチェスター・シティ)、MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)など主力が順当に選出された。今回のポルトガル代表メンバーは以下の通り。
GK
ジオゴ・コスタ(ポルト)
ルイ・シウバ(スポルティングCP)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
DF
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)
ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ヌーノ・タヴァレス(ラツィオ/イタリア)
レナト・ヴェイガ(ユベントス/イタリア)
ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/イングランド)
MF
ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ジョアン・ネヴェス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ジョアン・パリーニャ(バイエルン/ドイツ)
ジョアン・フェリックス(ミラン/イタリア)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)
FW
クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)
ジオゴ・ジョタ(リバプール/イングランド)
ペドロ・ネト(チェルシー/イングランド)
ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス/イタリア)
ゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン/フランス)
フランシスコ・トリンコン(スポルティングCP)
ジオヴァニ・ケンダ(スポルティングCP)
ポルトガルはUEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25のリーグA・グループ1を首位で終え、準々決勝に進出。デンマーク代表と20日にアウェイで、23日にホームで対戦する。
ロベルト・マルティネス監督は、FWゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン)やFWジオゴ・ジョタ(リバプール)、MFルベン・ネヴェス(アル・ヒラル)、DFゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)を復帰させた。
◆ポルトガル代表メンバー26名
GK
ジオゴ・コスタ(ポルト)
ルイ・シウバ(スポルティングCP)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
DF
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)
ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ヌーノ・タヴァレス(ラツィオ/イタリア)
レナト・ヴェイガ(ユベントス/イタリア)
ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/イングランド)
MF
ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ジョアン・ネヴェス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ジョアン・パリーニャ(バイエルン/ドイツ)
ジョアン・フェリックス(ミラン/イタリア)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)
FW
クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)
ジオゴ・ジョタ(リバプール/イングランド)
ペドロ・ネト(チェルシー/イングランド)
ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス/イタリア)
ゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン/フランス)
フランシスコ・トリンコン(スポルティングCP)
ジオヴァニ・ケンダ(スポルティングCP)