ポルトガル代表が発表！ジオゴ・ジョタらが復帰、デンマーク代表と準々決勝に臨む【UNL】

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ポルトガルサッカー連盟(FPF)は14日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むポルトガル代表メンバー26名を発表した。

ポルトガルはUEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25のリーグA・グループ1を首位で終え、準々決勝に進出。デンマーク代表と20日にアウェイで、23日にホームで対戦する。

ロベルト・マルティネス監督は、FWゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン)やFWジオゴ・ジョタ(リバプール)、MFルベン・ネヴェス(アル・ヒラル)、DFゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)を復帰させた。

その他、FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)やMFジョアン・フェリックス(ミラン)、DFルベン・ディアス(マンチェスター・シティ)、MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)など主力が順当に選出された。今回のポルトガル代表メンバーは以下の通り。

◆ポルトガル代表メンバー26名



GK

ジオゴ・コスタ(ポルト)

ルイ・シウバ(スポルティングCP)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

DF

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティングCP)

ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ヌーノ・タヴァレス(ラツィオ/イタリア)

レナト・ヴェイガ(ユベントス/イタリア)

ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

ルベン・ディアス(マンチェスター・シティ/イングランド)

MF

ルベン・ネヴェス(アル・ヒラル/サウジアラビア)

ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)

ジョアン・ネヴェス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ジョアン・パリーニャ(バイエルン/ドイツ)

ジョアン・フェリックス(ミラン/イタリア)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)

FW

クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)

ジオゴ・ジョタ(リバプール/イングランド)

ペドロ・ネト(チェルシー/イングランド)

ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス/イタリア)

ゴンサロ・ラモス(パリ・サンジェルマン/フランス)

フランシスコ・トリンコン(スポルティングCP)

ジオヴァニ・ケンダ(スポルティングCP)