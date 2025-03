ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜 13:00〜13:55)。3月 8日(土)の放送は、シンガーソングライターのLiSAさんが登場! 3月5日(水)にリリースされたニューシングル「ReawakeR (feat.Felix of Stray Kids)」について伺いました。

ジョージ・ウィリアムズ、LiSAさん、安田レイ



――ニューシングル「ReawakeR (feat.Felix of Stray Kids)」は、フィーチャリングアーティストにStray KidsのFelix(フィリックス)さんを迎えていますが、このコラボはどのように決まったのですか?LiSA:この楽曲はテレビアニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」(TOKYO MXほか)のオープニングテーマになっていて、そのアニメのSeason 1(の音楽)を澤野弘之さんが担当されていたので、まず澤野さんにご相談しました。また、Season 1(のオープニングテーマ)では、澤野さんがTOMORROW X TOGETHERさんとご一緒されていて、さらに、このアニメの原作が韓国ということもあって、そういった世界観をきちんと引き継ぎたいなと思ったので、私が以前ご一緒させていただいたStray Kidsの皆さんにご相談しました。――楽曲制作では、どんなやりとりがありましたか?LiSA:最初、澤野さんに(相談したとき)は「澤野さんのロックの魂を持った状態で(お客さんを)踊らせたいです!」みたいな(笑)。今までの私のライブは、どちらかというと"オイ! オイ!"って前のめりになれるタイプの楽曲が多いんですけど、今回はフロア(でお客さん)が飛んでいる画を作りたかったので、ロックの魂を持った状態でダンサブルな楽曲を作ってくださる澤野さんに、そのままお伝えしました。――ソロデビュー14周年を記念したライブ「LiSA LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜」が5月14日(水)、15日(木)に日本武道館で開催されます。LiSAさんにとって、日本武道館はどういう場所ですか?LiSA:すごく幸せなことに、今回で日本武道館(でのライブ)は12回目になります。最初は"夢の場所"だったのですが、今は"自分を整える場所"というか、みんなで1回帰ってから、また何かを始めていくような、本当にホームみたいな場所になっています。――どんなライブを考えていますか?LiSA:今回(サブタイトルにある)リップを"嘘"を意味するLipではなく("切り取る"を意味する)RiPにしていて、嘘とか臆病とか、いろいろなものをカットしてみんなで一緒に進んでいこう、みたいなライブにしたいなと思っています。次回3月15日(土)の放送は、SixTONESの田中樹(たなか・じゅり)さんをゲストに迎えてお届けします。