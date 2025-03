親愛なる読者の皆さまへ、お知らせその1、YouTubeでサーバーの様子をライブ配信するテスト中です。いろいろ設定を切り替えながらになるので時々切断されたり、いろいろ起きたりします。とりあえず2025/03/14 21:29時点では延々とLo-FiのBGMが流れているところです。GIGAZINEを支えているサーバーをテスト配信中 - YouTubeお知らせその2、2025年5月10日・11日に開催決定した「マチ★アソビ vol.28」でGIGAZINE編集長が「超知性」について講演します。既に素材とか告知文章は入稿したので、そのうちマチ★アソビ公式サイトにも掲載されるはず。もうしばらくお待ち下さい……。

「友達ができない体質」の宮園花音(みやぞのかのん)は、ある日とつぜん出会った少女、宮園凛音(みやぞのりおん)に「私と結婚して、私と同じアンドロイドになって!」と告白を受ける。



唐突な出会いやかき乱される日常に、はじめは強く反発していた花音。お互いの秘密を深く知ったことで距離を縮め、ようやく手に入れた暖かな日常が、ずっと続いていけばいいのに……



旅立つ空に。

お知らせその3、好評連載中のマンガ「秘密の宮園」の第7話(後編)「cry for the moon」が公開されました。【無料マンガ】「秘密の宮園」第7話(後編)「cry for the moon」アンドロイドになって、大好きなあなたとずっと一緒に…… - GIGAZINEあらすじは以下の通り。というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。◆2025年2月アクセスリクエスト数:1億7502万ページビュー:3807万(67万減)ユニークユーザー数:1602万(58万減)転送量:13.022TB※Cloudflareによる計測結果です。転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約10.189TB。HTML、RSSなどが約2.833TB。また、2025年2月に作成した記事数は532本。次に、2025年2月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。1位:任天堂が「スーパーマリオ」を訴えるも敗訴2位:「洗濯物の部屋干しが健康に悪影響を及ぼす可能性がある」と専門家が警鐘を鳴らす3位:地元当局が7年前から計画していたダムをビーバーが勝手に建設して約1億9000万円の節約に4位:Steamで1週間配信されていた無料ゲームに「パスワードを盗み取るマルウェア」が仕込まれていたことが判明5位:ノルウェーの養殖場からサーモン2万7000匹が大脱走、水産会社が逃亡サーモンに賞金を設定6位:「ヌル氏」名前のせいでビザが発行されずホテルの予約もできずインターネット契約すら解約できず他人宛の郵便物が届きまくる7位:旧式の軍用機に「3Dプリンターで作った板」を接着剤で貼り付けるだけで年間22億円の燃料代が節約できることが判明8位:家庭用エアコンの室外機でNVIDIA GeForce RTX 4090をガンガン冷やす水冷式PCを設計9位:Intelが「AMDとNVIDIAには大量の脆弱性がある」と発表10位:MP3の特許は切れているので自由に使える次に、2025年2月で記事ワースト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。1位:Chrome:59.31%(5.31%増)2位:Safari:28.14%(1.82%減)3位:Edge:4.82%(1.11%減)4位:Safari (in-app):3.23%(0.62%減)5位:Firefox:2.72%(0.37%減)6位:Android Webview:2.09%(1.75%増)7位:Samsung Internet:0.32%(0.01%減)8位:Opera:0.21%(0.04%減)9位:Mozilla Compatible Agent:0.07%(0.01%減)10位:YaBrowser:0.01%(増減無し)次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。1位:X(前月1位)2位:Google ニュース(前月2位)3位:はてなブックマーク(前月3位)4位:SmartNews(前月4位)5位:世界の株価(前月5位)6位:DuckDuckGo(前月7位)7位:togetter(圏外)8位:livedoor ニュース(前月6位)9位:dmenu(前月9位)10位:Facebook(前月8位)次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。1位:gigazine2位:スーパー マリオ 敗訴3位:apple iphone se44位:ビーバー ダム5位:名前6位:洗濯7位:microsoft windows 118位:円を書くゲーム9位:steam10位:mp3最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります!・物質的支援(Amazon欲しい物リスト):https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T・金銭的支援その1(1回きりの寄付):https://gigazine.net/news/about/・金銭的支援その2(毎月or毎年の定期払い):https://gigazine.net/club/なお、この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2025年3月31日までは誰でも閲覧可能です。