EXILE TETSUYAさん(44)が『アキレスけん断裂』により、数か月の治療が必要と診断されたことを14日、所属事務所が公式サイトで発表しました。ライブツアーの出演は見送るということです。

公式サイトでは「3/8(土)に出演したKIDS B HAPPY presents オリジナルダンスワークショップショー『EXILE TETSUYA with EXPG』中に足を痛めたため、病院にて精密検査を行いました。検査の結果、医師より『アキレス腱断裂』により数か月の治療が必要との診断を受けました」と報告。

続けて「この診断を受けまして、EXILEおよびEXILE THE SECOND、EXILE B HAPPYにおけるEXILE TETSUYAの活動につきましては、当面激しく体を使うパフォーマンスは控え、治療に専念することとなりました。メンバー・スタッフで協議を行った結果、『EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"』に関しては、全公演EXILE TETSUYAの出演を見送り、他出演メンバーで実施することとなりました」とライブツアーの出演見送りを発表しました。

また、EXILE B HAPPYで出演を予定していた4/5(土)の『マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025』に関しては、演出準備等の都合により、EXILE B HAPPYの出演を見合わせるということです。

今後の活動については「既に発表している他出演ライブ・イベントに関しましては、治療状況等を考慮し、随時公式HPにてお知らせいたします。今後は医師やトレーナーと相談しながら、万全の状態で復帰できるよう治療に取り組んで参りますので、どうか温かく見守っていただけたら幸いです」としています。