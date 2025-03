ドジャースの大谷翔平投手(30)が14日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンとともにタイガースの前田健太投手(36)にラブコールを送った。

大谷はマエケンが描いた絵がプリントされたTシャツを着用した写真を投稿。「マエケンさんこれにサインください」とつづった。英語では「The pic on this T-shirt is of me and a decoy, drawn by KentaMaeda.(このTシャツの絵は前田健太が描いた僕とデコイです)」と記した。

この絵は前田がオフにテレビ朝日系「アメトーーク」の「絵心ない芸人に出演した際に、大谷とデコピンが行った始球式を描いたもの。大谷は愛犬デコピンがTシャツを広げた上に、お座りする写真も投稿し、サインを催促した。

フォロワーからは「世界デビュー」「さすが画伯」「首から手が…」「デコピン、踏んでる」「ブラボー」などの声が寄せられた。