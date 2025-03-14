■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(3987) エコモット　　 東証グロース
(8411) みずほＦＧ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(8267) イオン　　　　 東証プライム
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ　　　 東証スタンダード
(4588) オンコリス　　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS