HYDEワールドツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR』開催決定
■６月からスタートする日本国内公演の他、南米などラブコールを受けたエリアを回る！
HYDEのソロワールドツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR』が決定した。
2024年にリリースしたアルバム『HYDE [INSIDE]』を引っ提げて開催された『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR』の続きとなる今年のツアーは、日本国内公演の他、南米などラブコールを受けたエリアを回る大規模なワールドツアーとなり、今後も追加発表が予定されている。
2025年の夏フェス出演も発表され始めたなか、日本中を飛びまわり、その勢いのまま世界中のファンに会いに行くHYDEに注目だ。
なお海外公演のチケット情報は、後日アナウンスされる。日本公演は、3月25日18時からHYDEオフィシャルFC「HYDEIST」先行（抽選）がスタート。一般発売は5月31日10時から。その他、詳細はオフィシャルサイトで。
ライブ情報
HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR
06/21（土）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
06/22（日）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
06/24（火）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
06/25（水）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
07/06（日）北海道・Zepp Sapporo
07/12（土）福岡・Zepp Fukuoka
07/13（日）福岡・Zepp Fukuoka
07/16（水）大阪・Zepp Osaka Bayside
07/17（木）大阪・Zepp Osaka Bayside
07/23（水）愛知・Zepp Nagoya
07/24（木）愛知・Zepp Nagoya
08/29（金）メキシコ・Circo Volador / メキシコシティ
09/05（金）チリ・Caupolican Theatre / サンティアゴ
09/07（日）アルゼンチン・Palermo Groove / ブエノスアイレス
09/14（日）ブラジル・Carioca Club / サンパウロ
and more…
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com/