¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Î£Ê£Ã¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¡¡¥³¥Ö¤Î²øÎÏ¤ËÄÀ¤ß£²²óÀïÇÔÂà¡Äº£Âç²ñ¤Ø¤Îàµ¿ÌäÅÀá»ØÅ¦¤âÄºÅÀÆ¨¤¹
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´ÆüÂçºåÂç²ñ¤Î¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×£²²óÀï¤Ç¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¡Ê£´£²¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡À©¸æÉÔÇ½ÃË¤¬¥³¥Ö¤Î²øÎÏ¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¤¿¡£ÀãÊø¼°¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥µ¤ò·è¤á¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢¥³¥ê¥¨¥ó¥É¼°¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡ÊÊÑ·¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¡Ë¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆºÆ¤Ó¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼°¼ó¸Ç¤á¡¢¥³¥ê¥¨¥ó¥É¼°¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎÍ×ÎÎ¤«¤é¤Î¼ó¸Ç¤á¤Ç¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£ÀµÄ´¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤È¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç·ÁÀª¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤ÏÍá¤Ó¤»½³¤ê¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥³¥Ö¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÍá¤Ó¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¼°¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Ä¤¤¤ËÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ê£Ã¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï£´·î£µÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£²¿¤È¤âÉÔ²Ä²ò¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤ä¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Î£±£µÆüÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¸åÆ£¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦±ÊÅÄÍµ»Ö¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Î£Î£Ê£Ã¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÍ£°ì¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆâÆ£¤À¤±¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î£²²óÀïÇÔÂà¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¹µ¼¼¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£