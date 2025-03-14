à´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕáÆâÅÄÍµª¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÑÁõ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×¤ÎÀ¼
¢¡ÆÈÆÃ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¤Ü¤µ¤Ü¤µÆ¬¤Ç¡Ä¢¡
¡¡¡Ö´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÈþËÆ¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë½÷Í¥¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª(49)¡£½Õ¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î½Ð±é¿Ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¹ðÃÎ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï2012¡¢14Ç¯¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¡£Ãæ°æµ®°ì¤È¾®Àôº£Æü»Ò¤¬¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡¢¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÎÄ¹ÁÒ²È¤Î¼¡½÷¡¦Ä¹ÁÒËüÍý»ÒÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡Ö¡»¡»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢Â³ÊÔ·èÄê¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÑÁõ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£