¼«Ì±¡¦¾®Àô»á¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Î¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ
ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅöÁª1²ó¤Î½°±¡µÄ°÷Â¦¤Ë1¿Í10Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¸µ´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯¼£²þ³×¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬µÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅöÁª1²ó¤Î½°±¡µÄ°÷Â¦¤Ë10Ëü±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬¾®Àô¸µ´Ä¶Âç¿Ã¤ÎÇ§¼±¤ò¼Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦»ºÅÞ ±öÀîµÄ°÷
¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¼«Ì±ÅÞ ¾®Àô¸µ´Ä¶Âç¿Ã
¡ÖÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁíÍý¼«¿È¤â²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÌë¿¼Ìë¤À¤±¤É¤â¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤â´Þ¤á¤Æ²ñ¸«¤ò¤µ¤ì¤¿¤È»ä¤ÏÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
½ªÎ»¸å¡¢¾®Àô»á¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤¬°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«½Ð¤¹ÅØÎÏ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÀâÌÀ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£