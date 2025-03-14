＜個人投資家の予想＞ 03月14日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(3987) エコモット 東証グロース
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(8267) イオン 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(5243) ノート 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(3987) エコモット 東証グロース
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(8267) イオン 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(5243) ノート 東証グロース
出所：MINKABU PRESS