ONE OK ROCKが、10月から16都市を巡る過去最大規模のヨーロッパツアー<ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025>を開催することが決定した。2月21日にリリースしたニューアルバム『DETOX』を引っ提げ、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは15都市を巡る北米ツアー、8月からはスタジアムとドームを織り交ぜた日本ツアーの開催が発表されていた。今回発表されたヨーロッパツアーはアリーナ規模で、スペシャルゲストにPaleduskを迎えたツアーとなっている。

<ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025>

0/6 Madrid, ES - Palacio Vistalegre

10/8 Nantes, FR - Zenith

10/10 Paris, FR - Accor Arena

10/11 Strasbourg, FR - Zenith

10/13 Manchester, UK - AO Arena

10/15 London, UK - The O2

10/16 Cardiff, UK - Utilita Arena

10/18 Brussels, BE - Forest National

10/20 Amsterdam, NL - AFAS Live

10/21 Cologne, DE - Lanxess Arena

10/23 Hamburg, DE - Barclays Arena

10/24 Berlin, DE - Max-Schmeling-Halle

10/25 Munich, DE - Zenith

10/27 Warsaw, PL - COS Torwar

10/29 Prague, CZ - Forum Karlin

10/30 Budapest, HU - Budapest Arena



チケット詳細:https://laylo.com/oneokrock/m/detoxeuro

<ONE OK ROCK DETOX LATIN AMERICAN TOUR 2025>

4/4 Monterrey, Mexico - Tecate Pa’l Norte 2025

4/5 Mexico City, Mexico - Pepsi Center

4/8 Santiago, Chile - Teatro Caupolican

4/10 Buenos Aires, Argentina - C Art Media

4/13 Sao Paulo, Brazil - Audio

4/16 Lima, Peru - Arena 1



チケット詳細:https://laylo.com/oneokrock/m/latamtour

<ONE OK ROCK DETOX North American Tour 2025>

05/13 Vancouver - Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

05/14 Seattle - WaMu Theater

05/16 San Francisco - Bill Graham Civic Auditorium

05/18 Los Angeles - Greek Theater

05/19 Los Angeles - Greek Theater

05/22 Dallas - The Pavilion at Toyota Music Factory

05/23 Houston - Bayou Music Center

05/25 Orlando - Hard Rock Live

05/27 Atlanta - Coca Cola Roxy

05/30 Newark - Prudential Center

05/31 Washington - The Anthem

06/01 Boston - MGM Music Hall at Fenway

06/03 Montreal - Place Bell Arena

06/04 Toronto - Budweiser Stage

06/06 Chicago - Byline Bank Argon Ballroom

06/07 Minneapolis - Armory



チケット詳細:https://laylo.com/oneokrock/m/nadetoxtour

