Bimiが、4月9日発売のメジャー1stアルバム『Ｒ』と同日に発売するライブ映像商品『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』のダイジェスト映像を公開した。ELR Store限定で発売される本商品には、昨年リリースしたEP『Snack Box』と『Refresh』を引っさげて開催されたツアー＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞のファイナルZepp Shinjuku(TOKYO)公演の模様が収録されている。

Major 1st ALBUM『Ｒ』

2025年4月9日（水）発売

予約リンク一覧：https://elr.lnk.to/RCD



デザイナー：内田あみか

カメラマン：伊藤元気

フラワー：田中元気



品番：KICS-4189

商品形態：CD only

定価：￥3,600（税抜価格 ￥3,273）

仕様：限定スリーブケース（初回プレス分のみ）



収録内容

M1. 辻斬り

M2. 百鬼夜行 feat.Whoopee Bomb

M3. 無敵 feat.呂布カルマ

M4. Bright feat.YUKI（from MADKID）

M5. 額 -HITAI-

M6. Right-Hand Chance

M7. 軽トラで轢く-味変- feat.椎名佐千子

M8. 暴食

M9. All the things feat.Sit（from COUNTRY YARD, mokuyouvi）

M10. Nemo

M11. ゴースト feat.新藤晴一（from ポルノグラフィティ）

M12. 27th-味変-

M13. Bonus Inst -R- (Prod. DJ dip)



・法人特典一覧

Amazon co.jp：Random Sticker -Special Box- 名古屋 Ver.

楽天ブックス：Random Sticker -Special Box- 渋谷 Ver.

HMV：Random Sticker -Special Box- 大阪 Ver.

TOWER RECORDS：Random Sticker -Special Box- 新宿 Ver

※Random Stickerは、-Special Box-ツアー各公演ライブフォト5種からランダム付与となります。.

メーカー特典：Bimi描き下ろし『Ｒ』ステッカー

ELR Ｓtore：ミニライブ（Major 1st ALBUM『Ｒ』収録曲よりランダム3曲予定）＆美味チンチロ祭り抽選参加 ※イベント対象予約期間終了

2025年4月9日（水）発売予約リンク一覧：https://elr.lnk.to/RCDデザイナー：内田あみかカメラマン：伊藤元気フラワー：田中元気品番：KICS-4189商品形態：CD only定価：￥3,600（税抜価格 ￥3,273）仕様：限定スリーブケース（初回プレス分のみ）収録内容M1. 辻斬りM2. 百鬼夜行 feat.Whoopee BombM3. 無敵 feat.呂布カルマM4. Bright feat.YUKI（from MADKID）M5. 額 -HITAI-M6. Right-Hand ChanceM7. 軽トラで轢く-味変- feat.椎名佐千子M8. 暴食M9. All the things feat.Sit（from COUNTRY YARD, mokuyouvi）M10. NemoM11. ゴースト feat.新藤晴一（from ポルノグラフィティ）M12. 27th-味変-M13. Bonus Inst -R- (Prod. DJ dip)・法人特典一覧Amazon co.jp：Random Sticker -Special Box- 名古屋 Ver.楽天ブックス：Random Sticker -Special Box- 渋谷 Ver.HMV：Random Sticker -Special Box- 大阪 Ver.TOWER RECORDS：Random Sticker -Special Box- 新宿 Ver※Random Stickerは、-Special Box-ツアー各公演ライブフォト5種からランダム付与となります。.メーカー特典：Bimi描き下ろし『Ｒ』ステッカーELR Ｓtore：ミニライブ（Major 1st ALBUM『Ｒ』収録曲よりランダム3曲予定）＆美味チンチロ祭り抽選参加 ※イベント対象予約期間終了

アルバム『Ｒ』発売記念パネル展



詳細：https://bimi-official.com/news/691/



・対象店舗 / 展示期間

タワーレコード札幌パルコ店 4月8日（火）〜4月14日（月）

タワーレコード仙台パルコ店4月8日（火）〜4月14日（月）

タワーレコード新宿店 4月8日（火）〜4月21日（月）

タワーレコード名古屋パルコ店4月8日（火）〜4月14日（月）

タワーレコード梅田NU茶屋町店 4月8日（火）〜4月21日（月）

タワーレコードイオンモール倉敷店 4月8日（火）〜4月14日（月）

タワーレコード福岡パルコ店 4月8日（火）〜4月14日（月）



・パネルプレゼント番号付抽選券配布期間

4月8日（火）〜4月13日（日）営業終了迄

※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月20日（日）営業終了迄の配布



・当選発表日時

4月18日（金）正午

※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月25日（金）正午頃発表

※当選番号は各店舗HPやXにて発表予定



・引き換え期間

4月18日（金）正午以降〜5月16日営業終了迄



・特別レシート発行期間

4月8日（火）〜4月21日（月）

※特別レシートはタワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店のみ対象

詳細：https://bimi-official.com/news/691/・対象店舗 / 展示期間タワーレコード札幌パルコ店 4月8日（火）〜4月14日（月）タワーレコード仙台パルコ店4月8日（火）〜4月14日（月）タワーレコード新宿店 4月8日（火）〜4月21日（月）タワーレコード名古屋パルコ店4月8日（火）〜4月14日（月）タワーレコード梅田NU茶屋町店 4月8日（火）〜4月21日（月）タワーレコードイオンモール倉敷店 4月8日（火）〜4月14日（月）タワーレコード福岡パルコ店 4月8日（火）〜4月14日（月）・パネルプレゼント番号付抽選券配布期間4月8日（火）〜4月13日（日）営業終了迄※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月20日（日）営業終了迄の配布・当選発表日時4月18日（金）正午※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月25日（金）正午頃発表※当選番号は各店舗HPやXにて発表予定・引き換え期間4月18日（金）正午以降〜5月16日営業終了迄・特別レシート発行期間4月8日（火）〜4月21日（月）※特別レシートはタワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店のみ対象

LIVE Blu-ray『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』



2025年4月9日（水）発売

予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544



【Blu-ray版】※ELR Store限定

品番：NXD-1103

商品形態：Blu-ray

価格：￥7,000（税抜価格 ￥6,364）

仕様： チャック付きビニールケース

封入：STAFF PASS風ステッカー、四つ折りB4サイズポスター



収録内容

・Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)本編

M1.Miso Soup

M2.You Gotta Power

M3.ミツ蜂

M4.Hurry feat.福澤 侑

M5.selfy

M6.月と太陽 feat.SUIMMIN

M7.Safe Haven

M8.Absolute ZERO feat.Usnow

M9.イロドリ（Perf.カノエラナ）

M10.夕立 feat.カノエラナ

M11.OIL

M12.衝動 feat.阿部顕嵐

M13.Good-by

M14.飼ふ -味変-

M15.輪 -味変-

En1.虫の音

En2.博徒街道

En3.怒鈍器

En4.LOVE

・特典映像

Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -Special Box-」



予約特典

ELRstore ：Bimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO) （ミニライブ＆Bimiガラポン祭り）抽選参加 ※イベント対象予約期間終了

2025年4月9日（水）発売予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544【Blu-ray版】※ELR Store限定品番：NXD-1103商品形態：Blu-ray価格：￥7,000（税抜価格 ￥6,364）仕様： チャック付きビニールケース封入：STAFF PASS風ステッカー、四つ折りB4サイズポスター収録内容・Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)本編M1.Miso SoupM2.You Gotta PowerM3.ミツ蜂M4.Hurry feat.福澤 侑M5.selfyM6.月と太陽 feat.SUIMMINM7.Safe HavenM8.Absolute ZERO feat.UsnowM9.イロドリ（Perf.カノエラナ）M10.夕立 feat.カノエラナM11.OILM12.衝動 feat.阿部顕嵐M13.Good-byM14.飼ふ -味変-M15.輪 -味変-En1.虫の音En2.博徒街道En3.怒鈍器En4.LOVE・特典映像Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -Special Box-」予約特典ELRstore ：Bimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO) （ミニライブ＆Bimiガラポン祭り）抽選参加 ※イベント対象予約期間終了

＜Bimi Live Galley #04 -Dear 27th-＞

SOLD OUT

日程：4月28日（月）開場 17:00 / 開演 18:00

会場：東京・渋谷Spotify O-EAST

詳細：https://bimi-official.com/live/629/

SOLD OUT日程：4月28日（月）開場 17:00 / 開演 18:00会場：東京・渋谷Spotify O-EAST詳細：https://bimi-official.com/live/629/

＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞

出演：Bimi

サポートDJ：DJ dip

チケット：スタンディング￥7,700（税込・整理番号付き）

詳細：https://bimi-official.com/live/628/



【公演日時】

4月26日（土）石川・EIGHT HALL

開場 16:15 / 開演 17:00（問）FOB企画 https://www.fobkikaku.co.jp/



4月27日（日）長野・CLUB JUNK BOX

開場 16:00 / 開演 16:30（問）FOB企画 https://www.fobkikaku.co.jp/



5月10日（土）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

開場 16:00 / 開演 16:30（問）キョードー東海 https://www.kyodotokai.co.jp/



5月11日（日）愛知・NAGOYA ReNY limited

開場 15:45 / 開演 16:30（問）キョードー東海 https://www.kyodotokai.co.jp/



5月17日（土）宮城・仙台darwin

開場 16:00 / 開演 16:30（問）キョードー東北 https://www.kyodo-tohoku.com/



6月6日（金）大阪・BIGCAT

開場 18:00 / 開演 19:00（問）キョードー大阪 https://kyodo-osaka.co.jp/



6月8日（日）福岡・DRUM Be-1

開場 15:30 / 開演 16:00（問）キョードー西日本 https://www.kyodo-west.co.jp/



6月14日（土）広島・CLUB QUATTRO

開場 16:00 / 開演 17:00（問）ユニオン音楽事務所 https://www.union-music.com/



6月15日（日）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

開場 15:45 / 開演 16:30（問）ユニオン音楽事務所 https://www.union-music.com/



7月6日（日）東京・Spotify O-EAST

開場 16:00 / 開演 17:00（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/



【チケット】

好評発売中

受付URL：https://l-tike.com/bimi/

出演：BimiサポートDJ：DJ dipチケット：スタンディング￥7,700（税込・整理番号付き）詳細：https://bimi-official.com/live/628/【公演日時】4月26日（土）石川・EIGHT HALL開場 16:15 / 開演 17:00（問）FOB企画 https://www.fobkikaku.co.jp/4月27日（日）長野・CLUB JUNK BOX開場 16:00 / 開演 16:30（問）FOB企画 https://www.fobkikaku.co.jp/5月10日（土）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA開場 16:00 / 開演 16:30（問）キョードー東海 https://www.kyodotokai.co.jp/5月11日（日）愛知・NAGOYA ReNY limited開場 15:45 / 開演 16:30（問）キョードー東海 https://www.kyodotokai.co.jp/5月17日（土）宮城・仙台darwin開場 16:00 / 開演 16:30（問）キョードー東北 https://www.kyodo-tohoku.com/6月6日（金）大阪・BIGCAT開場 18:00 / 開演 19:00（問）キョードー大阪 https://kyodo-osaka.co.jp/6月8日（日）福岡・DRUM Be-1開場 15:30 / 開演 16:00（問）キョードー西日本 https://www.kyodo-west.co.jp/6月14日（土）広島・CLUB QUATTRO開場 16:00 / 開演 17:00（問）ユニオン音楽事務所 https://www.union-music.com/6月15日（日）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM開場 15:45 / 開演 16:30（問）ユニオン音楽事務所 https://www.union-music.com/7月6日（日）東京・Spotify O-EAST開場 16:00 / 開演 17:00（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/【チケット】好評発売中受付URL：https://l-tike.com/bimi/

関連リンク

◆Bimi オフィシャルサイト

◆＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞詳細

◆Bimi オフィシャルX

◆Bimi オフィシャルInstagram

◆Bimi オフィシャルサイト◆＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞詳細◆Bimi オフィシャルX◆Bimi オフィシャルInstagram

Bimi自身の音楽スタイルに対して、他者の表現やスパイスが加味された「Bimiの音楽のバラエティパック」のコンセプトのもと制作されたEP『Snack Box』と『Refresh』。その2作を引っ提げて開催されたライブにふさわしくVJやレーザーを使用した空間、ゲストアーティストなど、まさに他者の表現が加わり旨味の増すBimiのライブを見ることができる。また、同日に発売となるメジャー1stアルバム『Ｒ』の発売記念パネル展が全国7都市のタワーレコードの店舗にて実施されることが明らかとなった。さらに、新宿店と梅田NU茶屋町店ではパネル展実施期間中にアルバム『Ｒ』を購入した方には直筆メッセージが印字された特別レシートも発行される。アルバム『Ｒ』は、メジャーシーンで見据えてきた景色と、その先の可能性や覚悟の提示を主題に制作され、新藤晴一（ポルノグラフィティ）や呂布カルマなど豪華客演陣を迎えた、ジャンルレスでミクスチャースタイルのBimiらしい内容となっている。アルバム『Ｒ』を引っ提げたツアー＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞のチケットも、現在販売中だ。