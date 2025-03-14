Bimi、ライブBlu-rayダイジェスト映像公開
Bimiが、4月9日発売のメジャー1stアルバム『Ｒ』と同日に発売するライブ映像商品『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』のダイジェスト映像を公開した。
◆ダイジェスト映像
ELR Store限定で発売される本商品には、昨年リリースしたEP『Snack Box』と『Refresh』を引っさげて開催されたツアー＜Bimi Release Party 2024 -Special Box-＞のファイナルZepp Shinjuku(TOKYO)公演の模様が収録されている。
また、同日に発売となるメジャー1stアルバム『Ｒ』の発売記念パネル展が全国7都市のタワーレコードの店舗にて実施されることが明らかとなった。さらに、新宿店と梅田NU茶屋町店ではパネル展実施期間中にアルバム『Ｒ』を購入した方には直筆メッセージが印字された特別レシートも発行される。
アルバム『Ｒ』は、メジャーシーンで見据えてきた景色と、その先の可能性や覚悟の提示を主題に制作され、新藤晴一（ポルノグラフィティ）や呂布カルマなど豪華客演陣を迎えた、ジャンルレスでミクスチャースタイルのBimiらしい内容となっている。
アルバム『Ｒ』を引っ提げたツアー＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞のチケットも、現在販売中だ。
Major 1st ALBUM『Ｒ』
予約リンク一覧：https://elr.lnk.to/RCD
デザイナー：内田あみか
カメラマン：伊藤元気
フラワー：田中元気
品番：KICS-4189
商品形態：CD only
定価：￥3,600（税抜価格 ￥3,273）
仕様：限定スリーブケース（初回プレス分のみ）
収録内容
M1. 辻斬り
M2. 百鬼夜行 feat.Whoopee Bomb
M3. 無敵 feat.呂布カルマ
M4. Bright feat.YUKI（from MADKID）
M5. 額 -HITAI-
M6. Right-Hand Chance
M7. 軽トラで轢く-味変- feat.椎名佐千子
M8. 暴食
M9. All the things feat.Sit（from COUNTRY YARD, mokuyouvi）
M10. Nemo
M11. ゴースト feat.新藤晴一（from ポルノグラフィティ）
M12. 27th-味変-
M13. Bonus Inst -R- (Prod. DJ dip)
・法人特典一覧
Amazon co.jp：Random Sticker -Special Box- 名古屋 Ver.
楽天ブックス：Random Sticker -Special Box- 渋谷 Ver.
HMV：Random Sticker -Special Box- 大阪 Ver.
TOWER RECORDS：Random Sticker -Special Box- 新宿 Ver
※Random Stickerは、-Special Box-ツアー各公演ライブフォト5種からランダム付与となります。.
メーカー特典：Bimi描き下ろし『Ｒ』ステッカー
ELR Ｓtore：ミニライブ（Major 1st ALBUM『Ｒ』収録曲よりランダム3曲予定）＆美味チンチロ祭り抽選参加 ※イベント対象予約期間終了
アルバム『Ｒ』発売記念パネル展
詳細：https://bimi-official.com/news/691/
・対象店舗 / 展示期間
タワーレコード札幌パルコ店 4月8日（火）〜4月14日（月）
タワーレコード仙台パルコ店4月8日（火）〜4月14日（月）
タワーレコード新宿店 4月8日（火）〜4月21日（月）
タワーレコード名古屋パルコ店4月8日（火）〜4月14日（月）
タワーレコード梅田NU茶屋町店 4月8日（火）〜4月21日（月）
タワーレコードイオンモール倉敷店 4月8日（火）〜4月14日（月）
タワーレコード福岡パルコ店 4月8日（火）〜4月14日（月）
・パネルプレゼント番号付抽選券配布期間
4月8日（火）〜4月13日（日）営業終了迄
※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月20日（日）営業終了迄の配布
・当選発表日時
4月18日（金）正午
※タワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店は4月25日（金）正午頃発表
※当選番号は各店舗HPやXにて発表予定
・引き換え期間
4月18日（金）正午以降〜5月16日営業終了迄
・特別レシート発行期間
4月8日（火）〜4月21日（月）
※特別レシートはタワーレコード新宿店・梅田NU茶屋町店のみ対象
LIVE Blu-ray『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』
2025年4月9日（水）発売
予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544
【Blu-ray版】※ELR Store限定
品番：NXD-1103
商品形態：Blu-ray
価格：￥7,000（税抜価格 ￥6,364）
仕様： チャック付きビニールケース
封入：STAFF PASS風ステッカー、四つ折りB4サイズポスター
収録内容
・Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)本編
M1.Miso Soup
M2.You Gotta Power
M3.ミツ蜂
M4.Hurry feat.福澤 侑
M5.selfy
M6.月と太陽 feat.SUIMMIN
M7.Safe Haven
M8.Absolute ZERO feat.Usnow
M9.イロドリ（Perf.カノエラナ）
M10.夕立 feat.カノエラナ
M11.OIL
M12.衝動 feat.阿部顕嵐
M13.Good-by
M14.飼ふ -味変-
M15.輪 -味変-
En1.虫の音
En2.博徒街道
En3.怒鈍器
En4.LOVE
・特典映像
Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -Special Box-」
予約特典
ELRstore ：Bimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO) （ミニライブ＆Bimiガラポン祭り）抽選参加 ※イベント対象予約期間終了
＜Bimi Live Galley #04 -Dear 27th-＞
日程：4月28日（月）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：東京・渋谷Spotify O-EAST
詳細：https://bimi-official.com/live/629/
＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞
サポートDJ：DJ dip
チケット：スタンディング￥7,700（税込・整理番号付き）
詳細：https://bimi-official.com/live/628/
【公演日時】
4月26日（土）石川・EIGHT HALL
開場 16:15 / 開演 17:00（問）FOB企画 https://www.fobkikaku.co.jp/
4月27日（日）長野・CLUB JUNK BOX
開場 16:00 / 開演 16:30（問）FOB企画 https://www.fobkikaku.co.jp/
5月10日（土）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
開場 16:00 / 開演 16:30（問）キョードー東海 https://www.kyodotokai.co.jp/
5月11日（日）愛知・NAGOYA ReNY limited
開場 15:45 / 開演 16:30（問）キョードー東海 https://www.kyodotokai.co.jp/
5月17日（土）宮城・仙台darwin
開場 16:00 / 開演 16:30（問）キョードー東北 https://www.kyodo-tohoku.com/
6月6日（金）大阪・BIGCAT
開場 18:00 / 開演 19:00（問）キョードー大阪 https://kyodo-osaka.co.jp/
6月8日（日）福岡・DRUM Be-1
開場 15:30 / 開演 16:00（問）キョードー西日本 https://www.kyodo-west.co.jp/
6月14日（土）広島・CLUB QUATTRO
開場 16:00 / 開演 17:00（問）ユニオン音楽事務所 https://www.union-music.com/
6月15日（日）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
開場 15:45 / 開演 16:30（問）ユニオン音楽事務所 https://www.union-music.com/
7月6日（日）東京・Spotify O-EAST
開場 16:00 / 開演 17:00（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
【チケット】
好評発売中
受付URL：https://l-tike.com/bimi/
関連リンク
◆＜Bimi Release Party Tour 2025 -Ｒ-＞詳細
◆Bimi オフィシャルX
◆Bimi オフィシャルInstagram