5月14日に発売されるキングレコード主催大型フェス<KING SUPER LIVE 2024>(以下、キンスパ)の模様を収めたBlu-rayのトレーラー映像が公開された。本Blu-rayには2日間で披露された全100曲に加え、特典映像には各日のメイキング映像を収録。4DISC計10時間超という大ボリュームのパッケージとなっている。トレーラー映像では、キンスパ史上最多出演数となった30アーティストのパフォーマンス、キンスパならではのコラボ、そしてメイキングの一部を見ることができる。なかでも田村ゆかり×水樹奈々のTVアニメ『魔法少女リリカルなのは』出演声優2人が主題歌を歌唱しアニメさながら手を取り合ったシーンや、宮野真守楽曲の仮歌を担当した蒼井翔太が本人と歌唱し抱擁するシーンなど、<キンスパ2024>でしか見られなかった名シーンが盛り沢山だ。

Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』



2025.05.14 RELEASE品番:KIXM-607〜610価格: ¥19,800(税抜価格¥18,000)商品仕様:初回製造分のみ外箱/別冊40Pフォトブック付き購入:https://lnk.to/kingsuperlive2024_BD収録内容【DISC1】[DAY1]-OPENING-Exterminate/水樹奈々STARTING NOW!/水樹奈々ボン♡キュッ♡ボンは彼のモノ♡/上坂すみれEASY LOVE/上坂すみれインフィニット/岡咲美保WILL/米倉千尋嵐の中で輝いて/米倉千尋不安定な神様/Suara夢想歌/SuaraHELP/愛美メリトクラシー/愛美It's My Soul/七海ひろきヨトギバナシ/カノエラナSHAKE!SHAKE!SHAKE!/内田雄馬NEW WORLD/内田雄馬星のオーケストラ/sajiPSYCHO:LOGY/蒼井翔太BAD END/蒼井翔太僕らのステキ〜sutekiバージョン〜/國府田マリ子−赤い華− You're gonna change to the flower/椎名へきるYou & Me/田村ゆかりBaby's Breath/田村ゆかり恋の天使 舞い降りて/やまとなでしこ水の星へ愛をこめて/森口博子Ubugoe/森口博子DREAMS/麻倉あきらShining Tears/保志総一朗インモラリスト/堀江由衣silky heart/堀江由衣TRUST IN ETERNITY/水瀬いのりMillion Futures/水瀬いのり輪舞-revolution/奥井雅美Birth/奥井雅美【DISC2】[DAY1]NEW ORDER/宮野真守BREAK IT!/宮野真守残酷な天使のテーゼ/高橋洋子魂のルフラン/高橋洋子イグジスト/angela明日へのbrilliant road/angelaシドニア/angelaPreserved Roses/蒼井翔太 × 七海ひろき天使のゆびきり/堀江由衣 × 上坂すみれRide on shooting star/KATSU × ヨシダタクミ(saji) × 愛美哀 戦士/森口博子 × 麻倉あきら × 米倉千尋STAND UP TO THE VICTORY〜トゥ・ザ・ヴィクトリー〜/保志総一朗 × 宮野真守 × 内田雄馬COSMIC LOVE/水瀬いのり × 岡咲美保甲賀忍法帖/奥井雅美 × atsuko × Suara × カノエラナLittle Wish 〜lyrical step〜/田村ゆかり × 水樹奈々innocent starter/水樹奈々 × 田村ゆかりGive a reason/ALL LINE UP◆映像特典Making of KING SUPER LIVE 2024 [DAY1]【DISC3】[DAY2]-OPENING-EXCITING!/宮野真守Quiet explosion/宮野真守MAGICAL DESTROYER/愛美メリトクラシー/愛美Star journey/保志総一朗ココロトラベル/岡咲美保ペタルズ/岡咲美保Blessing/千葉翔也めちゃめちゃカリスマ/七人のカリスマ声優カリスマジャンボリー/七人のカリスマ声優ビー玉/HACHI1日は25時間。/ツルシマアンナイロドリ/カノエラナQueen of the Night/カノエラナアシンメトリー/堀江由衣バニラソルト/堀江由衣スターチス/sajiツバサ/saji大好きだよって叫ぶんだ/RISE(Extreme Hearts)SUNRISE(ver.RISE)/RISE(Extreme Hearts)It's My Soul/七海ひろきPOP TEAM EPIC/上坂すみれハッピーエンドプリンセス/上坂すみれヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +/ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE From HYPED-UP 02SUMMIT OF DIVISIONS/ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE From HYPED-UP 02サムライハート/森口博子ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜/森口博子TENSIONS - welcome to the stage/高橋洋子残酷な天使のテーゼ/高橋洋子Eclipse/蒼井翔太EVOLVE/蒼井翔太【DISC4】[DAY2]乙女のルートはひとつじゃない!/angelaKINGS/angela晴れのちハレルヤ!/angela × 蒼井翔太Comin' Back/内田雄馬Hope/内田雄馬スクラップアート/水瀬いのりアイオライト/水瀬いのりMETANOIA -Aufwachen Form-/水樹奈々ADRENALIZED/水樹奈々ETERNAL BLAZE/水樹奈々アノーイング!さんさんウィーク!/atsuko × 愛美 × カノエラナスクランブル/堀江由衣 × 上坂すみれ × 岡咲美保 × 七人のカリスマ声優ターンAターン/森口博子 × 保志総一朗 × KATSU × 七海ひろきカノン/宮野真守 × 蒼井翔太シャイン/宮野真守 × 内田雄馬オルフェ/宮野真守 × 蒼井翔太 × 内田雄馬DISCOTHEQUE/水樹奈々 × 岡咲美保Glorious Break/水樹奈々 × 水瀬いのりShangri-La/ALL LINE UP映像特典Making of KING SUPER LIVE 2024 [DAY2]◆Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』発売記念フェア期間内に対象商品を1会計2,000円以上購入で、 KING SUPER LIVE 2024 特製クリアファイルを1枚プレゼント・対象アーティスト愛美/蒼井翔太/angela/上坂すみれ/内田雄馬/岡咲美保/カノエラナ/saji/高橋洋子/千葉翔也/七海ひろき/HACHI/保志総一朗/堀江由衣/水樹奈々/水瀬いのり/宮野真守/森口博子・対象店舗アニメイト全店(アニメイト通販含む)ゲーマーズ全店(ゲーマーズオンラインショップ含む)キンクリ堂・開催期間(※店頭、通販共通)2025年5月13日(火)〜2025年6月8日(日)◆Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』発売記念 連動抽選キャンペーン期間内に対象店舗にてBlu-ray『KING SUPER LIVE 2024』(KIXM-607〜10)と『KING SUPER LIVE 2024』発売記念フェア対象商品を購入すると抽選で50名様にKING SUPER LIVE 2024 特製レプリカ スタッフTシャツをプレゼント・Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』発売記念 連動施策 対象商品対象商品 Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』対象商品◆АKING SUPER LIVE 2024』発売記念フェア対象商品・対象店舗アニメイト全店(アニメイト通販含む)ゲーマーズ全店(ゲーマーズオンラインショップは対象外となります)・開催期間2025年5月13日(火)〜2025年6月8日(日)まで・応募期間2025年6月15日(日)まで◆Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』早期予約特典ライブ当日に掲出をしていた寄せ書きサイン入りフラッグをA2サイズにした布レプリカをプレゼント・対象商品Blu-ray『KING SUPER LIVE 2024』・対象店舗アニメイト/amazon.co.jp/HMV/ゲーマーズ/ステラワース/セブンネットショッピング/ソフマップ・アニメガ/とらのあな/Neowing/楽天ブックス/キンクリ堂・対象期間(※店頭、通販共通)2025年2月1日(土)20:00〜2025年3月23 日(日)23:59・早期予約特典寄せ書きサイン入りフラッグ 布レプリカ(A2サイズ)参加アーティスト:愛美/蒼井翔太/麻倉あきら/angela/上坂すみれ/内田雄馬/岡咲美保/奥井雅美/カノエラナ/國府田マリ子/saji/椎名へきる/七人のカリスマ声優/Suara/高橋洋子/田村ゆかり/千葉翔也/ツルシマアンナ/七海ひろき/HACHI/保志総一朗/堀江由衣/水樹奈々/水瀬いのり/宮野真守/森口博子/米倉千尋/RISE(Extreme Hearts)