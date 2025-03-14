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¡ÚDISC1¡Û[DAY1]
-OPENING-
Exterminate¡¿¿å¼ùÆà¡¹
STARTING NOW¡ª¡¿¿å¼ùÆà¡¹
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EASY LOVE¡¿¾åºä¤¹¤ß¤ì
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HELP¡¿°¦Èþ
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It's My Soul¡¿¼·³¤¤Ò¤í¤
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SHAKE¡ªSHAKE¡ªSHAKE¡ª¡¿ÆâÅÄÍºÇÏ
NEW WORLD¡¿ÆâÅÄÍºÇÏ
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PSYCHO:LOGY¡¿Áó°ææÆÂÀ
BAD END¡¿Áó°ææÆÂÀ
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¡ÝÀÖ¤¤²Ú¡Ý You're gonna change to the flower¡¿ÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë
You & Me¡¿ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
Baby's Breath¡¿ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
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Ubugoe¡¿¿¹¸ýÇî»Ò
DREAMS¡¿ËãÁÒ¤¢¤¤é
Shining Tears¡¿ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯
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silky heart¡¿ËÙ¹¾Í³°á
TRUST IN ETERNITY¡¿¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
Million Futures¡¿¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
ÎØÉñ-revolution¡¿±ü°æ²íÈþ
Birth¡¿±ü°æ²íÈþ
¡ÚDISC2¡Û[DAY1]
NEW ORDER¡¿µÜÌî¿¿¼é
BREAK IT!¡¿µÜÌî¿¿¼é
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Preserved Roses¡¿Áó°ææÆÂÀ ¡ß ¼·³¤¤Ò¤í¤
Å·»È¤Î¤æ¤Ó¤¤ê¡¿ËÙ¹¾Í³°á ¡ß ¾åºä¤¹¤ß¤ì
Ride on shooting star¡¿KATSU ¡ß ¥è¥·¥À¥¿¥¯¥ß(saji) ¡ß °¦Èþ
°¥ Àï»Î¡¿¿¹¸ýÇî»Ò ¡ß ËãÁÒ¤¢¤¤é ¡ß ÊÆÁÒÀé¿Ò
STAND UP TO THE VICTORY¡Á¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¡Á¡¿ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯ ¡ß µÜÌî¿¿¼é ¡ß ÆâÅÄÍºÇÏ
COSMIC LOVE¡¿¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê ¡ß ²¬ºéÈþÊÝ
¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡¿±ü°æ²íÈþ ¡ß atsuko ¡ß Suara ¡ß ¥«¥Î¥¨¥é¥Ê
Little Wish ¡Ályrical step¡Á¡¿ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê ¡ß ¿å¼ùÆà¡¹
innocent starter¡¿¿å¼ùÆà¡¹ ¡ß ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê
Give a reason¡¿ALL LINE UP
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Making of KING SUPER LIVE 2024 [DAY1]
¡ÚDISC3¡Û[DAY2]
-OPENING-
EXCITING!¡¿µÜÌî¿¿¼é
Quiet explosion¡¿µÜÌî¿¿¼é
MAGICAL DESTROYER¡¿°¦Èþ
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Star journey¡¿ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯
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Blessing¡¿ÀéÍÕæÆÌé
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Queen of the Night¡¿¥«¥Î¥¨¥é¥Ê
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SUNRISE¡Êver.RISE¡Ë¡¿RISE¡ÊExtreme Hearts¡Ë
It's My Soul¡¿¼·³¤¤Ò¤í¤
POP TEAM EPIC¡¿¾åºä¤¹¤ß¤ì
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SUMMIT OF DIVISIONS¡¿¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- 3DCG LIVE From HYPED-UP 02
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ETERNAL WIND ¡Á¤Û¤Û¤¨¤ß¤Ï¸÷¤ëÉ÷¤ÎÃæ¡Á¡¿¿¹¸ýÇî»Ò
TENSIONS - welcome to the stage¡¿¹â¶¶ÍÎ»Ò
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Eclipse¡¿Áó°ææÆÂÀ
EVOLVE¡¿Áó°ææÆÂÀ
¡ÚDISC4¡Û[DAY2]
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KINGS¡¿angela
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Comin' Back¡¿ÆâÅÄÍºÇÏ
Hope¡¿ÆâÅÄÍºÇÏ
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METANOIA -Aufwachen Form-¡¿¿å¼ùÆà¡¹
ADRENALIZED¡¿¿å¼ùÆà¡¹
ETERNAL BLAZE¡¿¿å¼ùÆà¡¹
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DISCOTHEQUE¡¿¿å¼ùÆà¡¹ ¡ß ²¬ºéÈþÊÝ
Glorious Break¡¿¿å¼ùÆà¡¹ ¡ß ¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
Shangri-La¡¿ALL LINE UP
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Making of KING SUPER LIVE 2024 [DAY2]
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