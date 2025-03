「eat like a bird」の意味は？鳥が食べているところを想像すれば意味がみえてくる...！

正解は「小食である」でした!

鳥はついばむようにして、くちばしを使って少しずつ食べますよね。

このフレーズのなかの「Like」は「好き」という意味ではなく、「〜のように」という意味になりますよ。

「Since I was a child, I had always eaten like a bird.」

(子どものときから、私は小食です)