Tourbillon¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢6·î18Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢6·î28Æü¤ÎZepp Nagoya¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅìÌ¾ºåZepp¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

LUNA SEA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëRYUICHI¤È¥®¥¿¡¼¤ÎINORAN¡¢¤½¤·¤Æ¥­¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È&¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëH.Hayama¤Ë¤è¤ëTourbillon¤Ï¡¢¡ÈÎÉ¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î¥í¥Ã¥¯¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¢¥¹¥í¡¼¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¾å¼Á¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2005Ç¯¤ËÁ´¶Ê½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î³Ú¶Ê¤ÇÎ×¤àÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬½é¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·Á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡¡

3·î14Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿INORAN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØNO NAME?¡Ù¤Î24¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥½¥í¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥ô¤Ë¤ÏH.Hayama¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÈ¾¡¢RYUICHI¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÆÍÇ¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Èå«¡É¤¬²Ö¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤òINORAN¤Ë¼êÅÏ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËRYUICHI¤ÎÆùÀ¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Çº£²ó¤Î·ï¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

RYUICHI¤Ï¡ÖINORAN¡¢¡ØNO NAME?¡Ù24¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤ÏHayama¤Ã¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐËÍ¤¿¤Á¤ÎTourbillon¤âº£Ç¯20¼þÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤í¤½¤íÆ°¤­¤À¤·¤Þ¤¹¤«¡£ ¤¢¤È¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆó¿Í¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡£Tourbillon¤ÎRYUICHI¤Ç¤·¤¿¡×

¤³¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤ËËþÀÊ¤ÎµÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Ê¨¤­¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸åRYUICHI¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥Ä¥¢¡¼¤Î·ï¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤­¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó

2025Ç¯6·î18ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tourbillon.lnk.to/debut20thalbum
­¡CD+Blu-ray
AVCD-63716/B¡¡¡ï4,000 (+tax)
­¢CD Only
AVCD-63717¡¡¡ï2,800(+tax)¡¡

¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó

2025Ç¯
6·î28Æü(ÅÚ) Zepp Nagoya ¡¡OPEN 17:00 START 18:00
7·î5Æü(ÅÚ) Zepp Namba ¡¡ OPEN 17:00 START 18:00
7·î27Æü(Æü) Zepp Haneda(TOKYO) ¡¡OPEN 17:00 START 18:00

¡ÚRKF/NO NAME?/s-cage¥·¡¼¥È¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï26,400(¹þ) ¢¨Æþ¾ì»þ¤ËÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¡¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î°ìÉô¸«³Ø
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦6·î18Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×(¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯Æþ¤ê/¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È)
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó

¡ÚÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï11,000(¹þ)¢¨Æþ¾ì»þ¤ËÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
3/14(¶â)18:30¤è¤ê³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(RKF/NO NAME?/s-cage)¤Ë¤Æ
Àè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï