FACT、正真正銘のラストライブ＜ROCK-O-RAMA-THE END＞を幕張メッセにて開催決定
FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホールにて＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞を開催することが発表となった。
◆FACT 画像
2024年12月の＜REDLINE ALL THE FINAL＞にて再始動を果たしたFACTは、6月から始まる＜FACT IS LIFE TOUR 2025＞が全箇所即完売のプレミアムチケットとなった。
そして10月5日、10年ぶりの＜ROCK-O-RAMA＞は“THE END”のタイトル通り、再始動したFACTの正真正銘のラストライブ。本公演をもって“本当の解散”となるとのことだ。
■＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞
open10:30 / start12:00
リストバンド交換時間 9:30〜
出演：FACT / and more…
▼チケット
VIP指定席 ￥15,000(税込)
スタンディング ￥9,500(税込)
【オフィシャル1次先行】
受付期間：3/14(金)19:00〜3月30日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/fact-rock-o-rama/
■＜FACT IS LIFE TOUR 2025＞
6月12日(木) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
9月14日(日) 東京・豊洲PIT
9月15日(月) 東京・豊洲PIT
9月18日(木) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
9月19日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
関連リンク
◆FACT オフィシャルX
◆FACT オフィシャルサイト