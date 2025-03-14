FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホールにて＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞を開催することが発表となった。

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2024年12月の＜REDLINE ALL THE FINAL＞にて再始動を果たしたFACTは、6月から始まる＜FACT IS LIFE TOUR 2025＞が全箇所即完売のプレミアムチケットとなった。

そして10月5日、10年ぶりの＜ROCK-O-RAMA＞は“THE END”のタイトル通り、再始動したFACTの正真正銘のラストライブ。本公演をもって“本当の解散”となるとのことだ。

チケットのオフィシャル1次先行受付は3月14日19:00から。

■＜FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」＞

2025年10月5日(日)　千葉・幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
リストバンド交換時間 9:30〜
出演：FACT / and more…
▼チケット
VIP指定席 ￥15,000(税込)
スタンディング ￥9,500(税込)
【オフィシャル1次先行】
受付期間：3/14(金)19:00〜3月30日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/fact-rock-o-rama/

■＜FACT IS LIFE TOUR 2025＞

6月11日(水)　千葉・柏PALOOZA
6月12日(木)　茨城・水戸LIGHT HOUSE
9月14日(日)　東京・豊洲PIT
9月15日(月)　東京・豊洲PIT
9月18日(木)　大阪・GORILLA HALL OSAKA
9月19日(金)　大阪・GORILLA HALL OSAKA


関連リンク

◆＜ROCK-O-RAMA-THE END＞特設サイト
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