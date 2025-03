FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホールにて<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>を開催することが発表となった。2024年12月の<REDLINE ALL THE FINAL>にて再始動を果たしたFACTは、6月から始まる<FACT IS LIFE TOUR 2025>が全箇所即完売のプレミアムチケットとなった。そして10月5日、10年ぶりの<ROCK-O-RAMA>は“THE END”のタイトル通り、再始動したFACTの正真正銘のラストライブ。本公演をもって“本当の解散”となるとのことだ。

■<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>

2025年10月5日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場9-11ホール

open10:30 / start12:00

リストバンド交換時間 9:30〜

出演:FACT / and more…

▼チケット

VIP指定席 ¥15,000(税込)

スタンディング ¥9,500(税込)

【オフィシャル1次先行】

受付期間:3/14(金)19:00〜3月30日(日)23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/fact-rock-o-rama/

■<FACT IS LIFE TOUR 2025>

6月11日(水) 千葉・柏PALOOZA

6月12日(木) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

9月14日(日) 東京・豊洲PIT

9月15日(月) 東京・豊洲PIT

9月18日(木) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

9月19日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA



関連リンク

◆<ROCK-O-RAMA-THE END>特設サイト

◆FACT オフィシャルX

◆FACT オフィシャルサイト

チケットのオフィシャル1次先行受付は3月14日19:00から。