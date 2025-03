横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「シーウインド」にて、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜メロン&シトラス〜を開催。

芳醇なマスクメロンの甘みと柑橘の爽やかな香りが織りなすスイーツブッフェで、贅沢なひとときを楽しめます!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜メロン&シトラス〜

期間:2025年4月2日(水)〜5月29日(木)の毎週水曜・木曜開催

時間:18:30〜21:00(L.O.20:30)

料金:1人 6,800円(税・サ込)/子供(4歳〜未就学児)3,400円(税・サ込)

場所:ラウンジ「シーウインド」2F

予約・問合せ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

※スイーツはオーダーブッフェにて提供

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズにて、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜メロン& シトラス〜を期間、毎週水曜・木曜限定で開催。

2階ラウンジ「シーウインド」にて旬を迎えるマスクメロンや、みずみずしいデコポンをはじめ季節の柑橘類を贅沢に使用した、彩り豊かなスイーツの数々を楽しめます☆

心地よい季節のはじまりに、旬の果実の魅力が弾けるスイーツブッフェ。

シャンデリアが煌めくナイトタイムの優雅なラウンジ「シーウインド」にて、心ゆくまで楽しめます。

ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜メロン&シトラス〜 メニュー

2種のメロンのショートケーキ

スペシャルアシェットデセール:杏仁パルフェグラッセ マスクメロンのスープ 〜ココナッツのソルベを添えて〜

スイーツ:

マスクメロン&赤肉メロン 2種のメロンのショートケーキデコポンのロールケーキレモンとチュアオミルクのチョコムースデコポンのタルトメロンクリームソーダのゼリー仕立て赤肉メロンのシュークリームデコポンとヨーグルトムースはちみつとデコポンのチーズパフェレモンマカロンライムのドゥーブルフロマージュムース

ライトミール:サラダバー/オードブル2種/サンドウィッチ/テーターポテト/スープ2種(ビーフシチュー・ミネストローネ)/コンソメロワイヤル/フルーツ盛り合わせ/ベーコンクッペ/ミニメロンパン

ドリンク:スパークリングワイン/ワイン(赤・白)/コーヒー/アイスコーヒー/ストロベリーティー/セイロンティー/アイスティー/オレンジジュース/デトックスウォーター

ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜メロン&シトラス〜には、春の訪れを感じさせる、華やかなメニューが目白押しです!

「2種のメロンのショートケーキ」は、静岡県産マスクメロンと赤肉メロンを贅沢に使用。

ペストリーシェフがこだわりの素材で仕上げた、ジェノワーズと生クリームのバランスが最高です。

デコポンのタルト

「デコポンのタルト」には、フレッシュな香りのデコポンがまるごと使われています。

「赤肉メロンのシュークリーム」や「メロンクリームソーダのゼリー仕立て」「はちみつとデコポンのチーズパフェ」など、心くすぐるフォトジェニックなスイーツも。

赤肉メロンのシュークリーム

「赤肉メロンのシュークリーム」は、サクサクのシュー生地に濃厚なメロンクリームをたっぷり詰め込み、愛らしいメロンの形をしています。

メロンクリームソーダのゼリー仕立て(奥)レモンマカロン(手前)

遊び心たっぷりの「メロンクリームソーダのゼリー仕立て」や、デコポンのジューシーさとクリーミーなチーズが絶妙に絡み合う「はちみつとデコポンのチーズパフェ」も注目。

レモンとチュアオミルクのチョコムース

ほかにも「レモンとチュアオミルクのチョコムース」や

デコポンとヨーグルトムース

「デコポンとヨーグルトムース」など、こだわりのスイーツが並びます!

“スペシャルアシェットデセール”には「杏仁パルフェグラッセ、マスクメロンのスープ 〜ココナッツのソルベを添えて〜」を提供。

シェフが腕によりをかけた、まるでフランス料理のデザートのようなメニューです。

杏仁パルフェグラッセ、マスクメロンのスープ 〜ココナッツのソルベを添えて〜

杏仁の香ばしさとクリーミーさ、マスクメロンの甘さと爽やかさは、フランス料理ならではな食材のマリアージュを奏でる卓越した逸品になっています☆

ライトミールにはサラダやオードブル、サンドウィッチ、アツアツのテーターポテトなどが一部ブッフェスタイルで用意。

見た目も可愛らしい「ミニメロンパン」も、是非味わいたいメニューです!

アフタヌーンティーセット〜メロン&シトラス〜

期間:2025年4月1日(火)〜5月31日(土)12:00〜 毎日提供

料金:1人 6,200円(税・サービス料込)

スイーツ:マスクメロン&赤肉メロン 2種のメロンのショートケーキ/マスクメロンのシュー/レモンマカロンデコポンとヨーグルトムース/ライムのドゥーブルフロマージュムース

スコーン2種:プレーンスコーン/メイプルスコーン ※お替り自由

セイボリー:ビーフパストラミサンド/フレッシュメロンサンド/キッシュロレーヌ/タラモサラダ

飲み物:ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒー計20種類より選択

※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース”付き

ラウンジ「シーウインド」で人気のアフタヌーンティーも、旬のメロンと爽やかな柑橘系フルーツをテーマにしたものを提供。

食べごろのメロンやデコポンを使用したスイーツや

ホテルメイドのセイボリー

バラエティに富んだセイボリーが登場します。

焼きたてスコーンを好きなだけ楽しめるのも、うれしいポイントです☆

芳醇なマスクメロンの甘みと柑橘の爽やかな香りが織りなす、夜のスイーツブッフェ。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」のナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜メロン&シトラス〜は、2025年4月2日から5月29日の毎週水曜・木曜に開催です!

