ファミリーマートにて、2025年3月7日より公開中の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』とのキャンペーンを開催!

「ドラえもんの四次元ポケットサンド」などのオリジナルスイーツの発売や、オリジナルのスケッチブックがもらえるキャンペーンが実施されます☆

ファミリーマート『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』キャンペーン

キャンペーン開始日:2025年3月15日(土)

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

※一部の店舗、および地域では取り扱いのない場合があります

ファミリーマートにて『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』公開にあわせたキャンペーンを実施。

オリジナルスイーツやドリンクが発売されるほか、対象製品の購入で「ドラえもん」の限定オリジナルグッズがもらえるキャンペーンです。

また、期間中、オリジナルスイーツなどを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募された方の中から抽選で、オリジナルの賞品が抽選で当たるキャンペーンも実施されます☆

コーラフラッペ

価格:350円(税込)

発売日:2025年3月25日(火)

販売エリア:全国

コーラ味のかき氷に、はじけるキャンディをトッピングした、パチパチ食感が楽しめるフラッペ。

底にはコーラゼリーを入れて食感のアクセントが加えられています。

映画の衣装を着た「ドラえもん」のパッケージは2種類です。

ドラえもんの四次元ポケットサンド(ホイップ&3種のフルーツ入)

価格:270円(税込)

発売日:2025年3月25日(火)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

「ドラえもん」の四次元ポケットをイメージしたフルーツサンド。

ホイップと3種のフルーツ(黄桃、白もも、パイン)がサンドしてあります。

チョコあ〜〜〜んどら焼き

価格:198円(税込)

発売日:2025年3月25日(火)

販売エリア:全国

「ドラえもん」の大好物、どら焼きをチョコ味にアレンジした「チョコあ〜〜〜んどら焼き」

しっとりなめらかなチョコあんが入ったどら焼きです。

しゅわもこ!ドラえもんのソーダゼリードリンク

価格:288円(税込)

発売日:2025年3月25日(火)

販売エリア:全国

映画の衣装がお似合いな「ドラえもん」のパッケージ2種類で展開される「しゅわもこ!ドラえもんのソーダゼリードリンク」

ソーダ味のゼリーに別添の粉を入れることでしゅわもこの泡が生まれるふしぎなドリンクです。

オリジナルグッズコース

キャンペーン期間:2025年3月25日(火)〜4月14日(月)まで

応募期間:2025年3月25日(火)〜4月18日(金)まで

対象:『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』のオリジナルスイーツ・ドリンクの4種類

賞品・当選人数:

スタンプ8個『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』どら焼きクッション:10名スタンプ2個:ファミマポイント 500円相当:100名

ここでしか手に入らないグッズが当たる、ファミマのアプリを使ったスタンプ企画を開催。

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、オリジナルスイーツやドリンクを購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

スタンプをためて、お好みのコースに応募された方の中から抽選で合計110名にオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンです。

スタンプ8個では、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』どら焼きクッションが10名に、

スタンプ2個コースでは、ファミマポイント500円相当が100名に当たります。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

菓子コース

開催期間・グッズ:

第1弾:2025年3月15日(土) 10:00〜オリジナルB6サイズスケッチブック全4種第2弾:2025年3月25日(火) 10:00〜ドラ文字ステッカー全4種

対象のお菓子を買うと、限定オリジナルグッズがもらえる「菓子コース」も展開。

期間中、対象菓子を2個購入ごとに、ここだけのドラえもんオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

3月15日からの第1弾では、オリジナルB6サイズスケッチブック全4種からいずれか1冊、

3月25日からの第2弾では、ドラ文字ステッカー全4種からいずれか1枚がもらえます。

※デザイン・仕様は予告なく変更になることがあります

※景品は、なくなり次第終了となります

※一部地域では対象商品の価格が異なります。

ファミマのアプリ「スタンプ企画」

キャンペーン期間:2025年3月15日(土)〜4月7日(月)まで

応募期間:2025年3月15日(土)〜4月11日(金)まで

賞品・当選人数:

スタンプ15個『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』ドデカリュック:5名スタンプ2個ファミマポイント 500円相当:100名

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象のお菓子やスープを購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

スタンプをためて、お好みのコースに応募された方の中から抽選で合計105名にオリジナルグッズなどが当たります。

スタンプ15個コースでは、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』デザインのドデカリュックが5名に、

スタンプ2個コースでは、ファミマポイント500円相当が100名に当たります。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

※一部地域では対象商品の価格が異なります

「ドラえもんの四次元ポケットサンド」などのオリジナルスイーツやドリンクなど、おいしくって、かわいい、ここだけの「ドラえもん」が登場。

ファミリーマート『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』キャンペーンは、2025年3月15日より順次開催です☆

©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK 2025

※数量限定

※画像はイメージです

