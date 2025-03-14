¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡× ºâÌ³¾ÊÁ°¤Ê¤ÉÁ´¹ñ10¤«½ê°Ê¾å¤Ç°ìÀÆ¹³µÄ ¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡× ¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ë À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¹â¤Þ¤ë
¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²òÂÎ¡ª¡×
µ¼Ô
¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Ö¤·¤ò¤Ä¤¤¢¤²¤Æ¹³µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹³µÄ³èÆ°¤Î»²²Ã¼Ô
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£½îÌ±¤Î¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎºâÌ³¾ÊÁ°¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤äÁýÀÇÏ©Àþ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏµîÇ¯¤Î½©¡¢¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇ¼ý¤¬7Ãû±ß°Ê¾å¸º¤ë¤È¤Î»î»»¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¾¡¿® ºâÌ³Âç¿Ã
¡ÖÊª²Á¡¢ÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¡×
¤¤ç¤¦¤ÏÃÏÊý¤ÎºâÌ³¶ÉÁ°¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ10¤«½ê°Ê¾å¤Ç¤â¹³µÄ³èÆ°¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£