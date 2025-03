シリーズ最新作『KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』の6月27日公開決定とエイベックス・ピクチャーズ設立10周年を記念し、アニメ『KING OF PRISM』シリーズから劇場3作品およびテレビシリーズ全12話に加え、舞台2作品が期間限定で無料配信されることが決定した。エイベックス・ピクチャーズYouTube公式チャンネルにて、あす15日より期間限定で無料配信される。

本シリーズは、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指してさまざまな試練や困難に立ち向かっていくストーリー。劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(2016年1月9日公開)、劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』(2017年6月10日公開)、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版』(2019年3月2日より全4章連続公開/テレビ放送版は2019年4月放送)、劇場版『KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-』(2020年1月10日公開)と上映された人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となった。2024年8月16日より約4年ぶり新作劇場版となる『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』を公開。10月25日からは4DX、そして日本アニメ史上初となるSCREENX、ULTRA 4DX版『も〜っと煌めく!KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』も上映され、公開から6ヶ月超のロングランを記録。シリーズ累計動員数は152万人(1月9日時点)、『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』の興行収入は5億円を突破(2月28日時点)した。【配信作品】・劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』・劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』・『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』(TVシリーズ全12話)・『KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-』(全3ルート)・舞台『KING OF PRISM -Over the Sunshine!-』・舞台『KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-』【配信期間】2025年3月15日午後5時〜2025年4月14日正午