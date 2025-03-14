3·î14Æü¡¡¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡¡ÅÚÆü¤Ï±«¡¦É÷¶¯¤Þ¤ê¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¡¡½Õ¤ÎÍÛµ¤¤¬°ìÅ¾¡¡Åß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ë
ÅÚÆü¤ÏÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî´ß¤ò¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÅÚÍËÆü Å·µ¤¤ÏÀ¾¤«¤é²¼¤êºä
¶å½£¤ä²Æì¤Ç¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ç»±¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£µ¤²¹¤ÏÂçÉý¥À¥¦¥ó Åß¤Î´¨¤µ¤Ë
ÅÚÍËÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Á°Æü¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï10¡îÁ°¸åÄã¤¯¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Õ¤ÎÍÛµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ìµ¤¤ËÅß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüÍËÆü Åì¡¦ËÌÆüËÜ¤â±«¤äÀãÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë
ÆüÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦ÅìËÌ¤Ç¤â±«¤äÀã¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¹Ã¿®¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤áÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë²£²¥¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¤¤á¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£½µÌÀ¤±¤â´¨¤µ¤¬Â³¤¯ Íè½µ¸åÈ¾¤Ï½ÕÅþÍè
ËÌÆüËÜ¤äÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¤äÀã¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤â¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢Íè½µÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÕÊ¬¤ÎÆü¤Îº¢¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½ÕËÜÈÖ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºù¤Î³«²Ö¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£